Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Australijan opena, pošto je u osmini finala ubjedljivo savladao Australijanca Aleksa De Minora sa 3:0 u setovima (6:2, 6:1, 6:2).

Izvor: Profimedia

ĐOKOVIĆ - DE MINOR 6:2, 6:1, 6:2

Impresivni Novak do 25. vezanog trijumfa na Australijan openu došao posle samo dva sata i sedam minuta igre.

Novakov protivnik u četvrtfinalu biće Rus Andrej Rubljov, koji je ranije danas posle velike drame u pet setova bio bolji od Danca Holgera Runea.

Ljubimac domaće publike, popularni "Demon" pružio je dostojan otpor Đokoviću samo u uvodnim gemovima prvog seta. Teniseri su čuvali svoj servis sve do šestog gema kada Novak pojačava pritisak i na impresivan način, sa nulom, stiže do prvog brejka na meču. Od tog momenta viđena je apsolutna dominacija maestralnog Srbina. Do kraja seta nije dozvolio rivalu da osvoji gem i sa ubjedljivh 6:2 stiže do prednosti na ovom meču.

U istom ritmu nastavio je Novak i u drugom setu. Osvojio je devet gemova u nizu i poveo sa 5:0 u drugom setu. U finišu seta De Minor je konačno uspeo da prekine njegovu nevjerovatnu seriju i izbjegne popularni "krompirić", ali već u narednom gemu fenomenalni Nole je završio posao (6:1).