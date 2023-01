Legendarni Amerikanac analizirao je šta očekuje Đokovića u 4. kolu - uz sve probleme sa kojima se Srbin sreće u Melburnu.

Legendarni teniser Džon Mekinro smatra da Australijanac Aleks De Minor (23 godine, 24. na ATP listi) može da napravi problem povređenom Novaku Đokoviću u ponedeljak, u 4. kolu Australijan opena. "Zaista je teško reći šta se trenutno fizički događa Novaku. On odrađuje posao, ali sigurno je to da ne izgleda 100 odsto spreman", rekao je legendarni Amerikanac.

"Pitanje je ko će to iskoristiti kada postane teško. Deluje da je spreman da se uzdigne u momentima odluke, ali što se mene tiče, sve to će ga stići ako ne bude u redu", dodao je nekadašnji osvajač Vimbldona (tri titule) i US Opena (četiri titule).

I zaista, Novak je i u subotu imao problema, ali se izdigao iznad toga i uspeo da u tri seta savlada Bugarina Grigora Dimitrova. Koliko ga muči zadnja loža vidi se i po izgledu njegove noge tokom mečeva, kada je obložena i često tretirana. "Ta povreda će ili prestati da ga muči za meč-dva ili će da izazove iznenađenje. De Minor, njegov sledeći protivnik, je neko ko bi mogao da to iskoristi, jer zasniva svoju igru na brzini i na tome da primora protivnika da radi. Takav tip momka mogao bi da stvori Novaku probleme, ako nije 100 odsto spreman", dodao je Mekinro (63).

De Minor je rutinski izbacio Francuza Benžamana Bonzija u trećem kolu, a sada će naspram sebe imati osvajača 21 grend slem titule i za mnoge najvećeg igrača u istoriji "belog sporta". "Ako Novak bude 100 odsto spreman ili blizu toga, ond De Minor nije tip igrača koji može da mu naškodi, pa je u tom slučaju Novak veliki favorit. Međutim, veoma je teško reći gde se Novak sada nalazi. Nekad je teško predvideti situaciju sa zadnjom ložom, teška je za oporavak i stvarno je potrebno da je odmarate. Ako je ovo zaista takva povreda da mu otežava kretanje, onda sam impresioniran onim što pruža. Za sada je dobro gurao, pa se nadam da nije ništa ozbiljno i da može da izađe na teren i da igra tip meča kakav smo navikli da igra u Australiji. U tom slučaju, neko će morati da uradi nešto neverovatno da bi ga pobedio", poruka je Mekinroa.