Hrvatska teniserka Mariana Dražić je bila u centru pažnje medija u regionu.

Izvor: Instagram/marianadrazic

Atraktivna hrvatska teniserka Mariana Dražić (27) bila je u centru pažnje regionalnih medija pre nekoliko godina kada je odlučila da se ne takmiči više pod zastavom Hrvatske, čak se spominjalo da bi ubuduće mogla da predstavlja Srbiju, BiH, Izrael i Makedoniju, međutim na kraju se predomislila. Ono oko čega se predomislila je njena teniska karijera, pošto sebe više ne vidi u singlu i planira da se više oproba u dublu.

Dražić planira potpuni zaokret u karijeri i nada se da će ubuduće uspeti da dođe do mesta čak i na grend slemu, a sebi je postavila cilj da uđe među 50 najboljih teniserki u parovima.

Takođe, Mariana je aktivna i na humanitarnom polju pošto je jedna od ambasadorki programa Ujedinjenih nacija, i toj organizaciji je čak 2020. godine dodeljena Nobelova nagrada, a ova atraktivna teniserka ne staje samo tu. Ima široko polje interesovanja, pa tako studira marketing, a govori tečno engleski, nemački i španski.

Htela to ili ne, ali najviše je bila u žiži javnosti kada je pobesnela na selektorku reprezentacije Hrvatske koja je nije pozvala u Fed kup tim. Tada je planirala da promeni državljanstvo.

"Povod je za moje nezadovoljstvo već skoro dvogodišnje ignorisanje selektorke Ive Majoli i nekih ljudi iz HTS-a. Takođe, neodgovaranje na moje pitanje zbog čega je baš povedena igračica bez renkinga i zašto za mene nema mesta s obzirom na to da sam do sada nastupala u svim kategorijama po generacijama. Prošlogodišnji su uspesi pet titula i deset finala te je malo žalosno da me se na ovakav način teraju da menjam državu", rekla je Mariana, inače kćerka legendarnog igrača splitskog Hajduka iz osamdesetih Darka Dražića.