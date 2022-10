Strašne vesti stižu iz Poljske, a idu na račun predsednika Teniskog saveza.

Izvor: Youtube/Wiadomości Zielona Góra/printscreen

Veliki skandal mogao bi da prodrma tenis u Evropi u narednom periodu! Predsednik Teniskog saveza Poljske Miroslav Skripčinski optužen je za seksualno i fizičko zlostavljanje maloletnih teniserki, kao i fizičko i mentalno zlostavljanje svoje dve ćerke, bivše žene i tašte. Prema navodima poljskog “Oneta”, Miroslav se tereti za niz užasnih nedela od kojih su neka ovekovečena fotografijama.

Skripčinski je bivši muž Renate Skripčinski, najbolje poljske teniserke iz osamdesetih godina prošlog veka. “Onet” je do prvobitnih informacija došao preko bivše tašte Miroslava Skripčinskog Sabine, koja je novinarima tog portala detaljno govorila o tome kako je Miroslav mentalno i fizički zlostavljao nju, njenu ćerku Renatu, kao i svoje dve ćerke.

Na te navode nadovezala se jedna od teniserki koja je u svom klubu, još kao maloletna, sarađivala sa Miroslavom Skripčinskim. Ona je novinarima ispričala detalje užasa kroz koji je prolazila dok je bila devojčica. Nepoznata žena dala je poljskim medijima izjavu iz koje bi moglo da proistekne podizanje optužnice protiv Skripčinskog.

"Kada sam imala 14 godina, prvi put me je dodirnuo. Hvatao se za grudi, zadnjicu, na privatnim mestima... Pamtim njegov smeh do danas. To je shvatio kao zabavu. Koliko puta je ovo uradio? Godinama kasnije, većina mojih sećanja je izbledela. Ipak, znam da me je bar nekoliko puta opipao", rekla je žrtva koja nije otkrila svoj identitet.

Žena je dalje otkrila da su seksualne aluzije i čudne kazne bile stalna komponenta treninga. Takođe je često koristio seksističke opaske, a koristio je i neprimerene komentare na račun maloletnih teniserki sa kojima je radio. Između ostalog, on je relativizovao silovanje komentarima da žene ne treba da izgovaraju "ne" kada je reč o polnim odnosima.

Skripčinski se oglasio za potrebe članka i porekao da je ikada koristio nasilje i nazvao Sabinu V. "mentalno bolesnom". Osim toga, Skripčinski je naveo da su napad na njega orkestrirali ljudi koji ne vole činjenicu da je on uspešan kao prvi čovek Saveza. Neki od bivših saradnika Skripčinskog izjavili da su često mogli da vide kako je bio strog, ali da ne veruju da je ikada koristio silu.