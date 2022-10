Meč između Petre Kvitove i Beranrde Pere kasnio je zbog pčela...

Izvor: profimedia/twitter/@melaniesouth

Početak teniskog meča odložile su pčele. Zvuči nestvarno, ali je istinito. Duel između Petre Kvitove (Češka) i Beranrde Pere (Amerika) na turniru u Gvadalahari (Meksiko) nije mogao da počne na vreme. Razlog je bio jasan, pčele su se pojavile na sudijskoj stolici i zbog toga su svi bili prinuđeni da čekaju dok se problem ne reši.

Pošto sudija Marija Čičak (Hrvatska) nije mogla u svoju stolicu ni teniserke nisu mogle da izađu na teren. Tako su morali svi da budu strpljivi i da sačekaju da stigne pomoć. To se na kraju i desilo, pa su pčele bezbedno uklonjene sa lica mesta i to je bio znak da meč može da se odigra. Čehinja je opravdala ulogu favorita i došla do pobede posle nešto manje od 90 minuta igre - 6:3, 7:5.

"Atmosfera na meču je baš zujala", napisala je Kvitova na društvenim mrežama i dodala sliku pčele i tako se našalila na račun turnira. Ni navijači nisu mogli da veruju šta se dešava, ali izgleda da ovo nije nikakva novost za ovaj meksički grad. Kako stvari stoje pčelari će morati da budu u blizini i u nastavku turnira.