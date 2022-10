Italijanski teniser Andreas Sepi neće moći da ode u penziju kako je planirao.

Kraj! Pre samo nekoliko dana postalo je jasno da će se iskusni teniser Andreas Sepi penzionisati nakon 20 godina profesionalne karijere, ali odlazak neće biti veličanstven kako je planirao. Zbog sramotne odluke Teniskog saveza Italije Sepi će okačiti reket o klin bez odigravanja meča za koji je verovao da će mu biti poslednji u karijeri!

Teniseri koji je kroz karijeru bio "žrtva" Novaka Đokovića (12-0) želeo je da se oprosti od aktivnog igranja tenisa u Napulju, ali mu nije dodeljena specijalna pozicnica za taj turnir. Procena saveza bila je da on nije potreban turniru jer je već objavio da odlazi u penziju, pa da umesto njega na terenu treba da se nađe neki drugi igrač.

Ovakva odluka značajno je uzdrmala tenisera koji je morao da se oglasi na Instagramu i objasni zašto ga publika neće gledati na turniru koji je najavio kao poslednji u svojoj karijeri...

"Želeo sam da odigram turnir u Firenci ili Napoliju i da to bude moj oproštaj od profesionalnog tenisa, ali je Teniski savez Italije mi to nije dozvolio. 'Uzaludno je davati specijalnu pozivnicu penzionisanom igraču', rekli su mi", napisao je na Instagramu Andreas Sepi. Tako će nekada uspešni italijanski teniser prilično tiho otići u zasluženu penziju. Ostaće zapamćeno da je poslednji put u glavnom žrebu učestvovao na turniru u Trstu tokom jula, a da je od tada pokušavao na nekoliko turnira. Igrao je kvalifikacije za Umag, US open, Sofiju i Firencu, u kojoj je želeo da se oprosti od domaće publike.

Što se tiče njegove bogate karijere pamtiće se da je svojevremeno bio 18. teniser sveta i da ima tri ATP titule na svom kontu. Uspevao je da se plasira u glavni žreb čak 66 uzastopna grend slem turnira, što je prekinuto na ovogodišnjem Rolan Garosu, kada je i poslednji put nastupio na jednom od četiri velika turnira. Tokom aktivnog igranja uspeo je da savlada Lejtona Hjuita, Rafaela Nadala i Rodžera Federera, dok je od Novaka Đokovića izgubio svih 12 mečeva.