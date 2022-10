Crnogorski šahisti nastup na Balkanskom prvenstvu za mlađe šahiste na Cetinju završili su sa 17 medalja, saopšteno je iz Šahovskog saveza, prenosi MINA.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Šampionat je, kroz tri turnira po standardnom, ubrzanom i brzopoteznom tempu, svoje vještine pokazalo je oko 150 mladih šahista iz 11 zemalja, prenosi MINA.

Šampionat su završili sa četiri na turniru po standardnom tempu, pet na ubrzanom tempu i osam na turniru po brzopoteznom tempu.

Na standardnom turniru četiri medalje su donijele naše mlade šahistkinje.

Mateja Popović je nova prvakinja Balkana u kategoriji do 18 godina, dok je Tara Ivanović u istoj kategoriji osvojila srebro.

Milena Mosurović i Sofija Milović bile su bronzane u kategorijama do 16, odnosno do 10 godina.

Crnogorski najtalentovaniji kadeti su u kategoriji do 18 godina ostali bez medalja, ali su u blicu i rapidu osvojili sve.

Nikšićani su dominirali u ubrzanom tempu pa je Đorđe Anđelić osvojio zlato, a Nikola Perišić srebro.

Bronza je pripala Cetinjaninu Milu Poboru, koji je bio zlatni u "cugeru", srebro je osvojio Anđelić, dok je Savo Vujović bio bronzani.

Bronze u ubrzanom tempu su pripale Mileni Tadić u kategoriji do osam godina i Peku Đuroviću do 16 godina, piše MINA.

Na brzopoteznom turniru srebro i bronza su pripale Seleni Zindović i Mateji Popović do 18 godina, Toman Perić je bio drugi u kategoriji do 10 godina, baš kao i Mihailo Pušara u kategoriji do 14 godina.

Milena Mosurović je bila treća u kategoriji do 16 godina.

"Sjajno prvenstvo i dobar rezultat naših takmičara sa 17 osvojenih medalja, od čega tri zlatne, pet srebrenih i devet bronzanih.

Rumunija je bila najbolja sa 31 medaljom i čak 15 zlatnih.

Albanija je osvojila 18 medalja, od čega deset zlatnih, zaključuje MINA.