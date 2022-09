Rodžer Federer bi tog 25. septembra trebalo da odigra poslednji profesionalni meč u karijeri, a moguće je da će to biti baš u dublu sa Rafaelom Nadalom.

Rodžer Federer je u četvrtak saopštio da završava karijeru i da će poslednji turnir odigrati na Lejver kupu naredne sedmice u Londonu. Legendarni Švajcarac je posle brojnih povreda shvatio da je vreme za penziju, nakon 20 osvojenih grend slem titula, velikih pobeda, ali i nekih bolnih trijumfa od Novaka Đokovića.

A samo dan kasnije, desilo se ono što su mnogi očekivali. Cene ulaznica za rasprodati Lejver kup počele su da se preprodaju i pojedine su išle čak i do 68.000 evra!

Otkako je Federer saopštio da se uskoro penzioniše, na popularnom sajtu za preprodaju ulaznica "Stubhub", pojavile su se i karte za Lejver kup, na kojem će od 23. do 25. septembra nastupiti Federer i to u timu Evrope sa Đokovićem, Rafaelom Nadalom i Endijem Marejem.

To će biti poslednji put da će Federer profesionalno nastupati na nekom teniskom meču, a trebalo bi da poslednjeg dana Lejver kupa, u narednu nedelju, nastupi u dublu sa najvećim rivalom Rafaelom Nadalom u tandemu. I to je dovelo do velikog broja preprodanih ulaznica.

Na pomenutom sajtu je ostalo još samo oko 50 ulaznica, a najjeftinija košta 2.400 evra. One na boljim pozicijama se mogu naći za 13.000 do 17.000 evra, dok su najskuplje dostigle neverovatnih 68.000 evra. Očekuje se da će u narednim danima preprodaja nastaviti još jačim tempom, kada mnogi budu shvatili da bi umesto da odu na Lejver kup mogli da dobro zarade...