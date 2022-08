Rafel Nadal nije mogao da servira zbog bola i zato nije igrao ove nedelje, ali će već sledeće biti u Sinsinatiju.

Izvor: Profimedia

Španski teniser Rafael Nadal nije igrao od Vimbldona, činilo se da će se vratiti u Montrealu, ali je zbog obnovljene povrede otkazao učešće. Mnogi su mislili da to znači i da su mu smanjene šanse za nastup na US Openu, međutim sada se ispostavlja da se Nadal opet ekspresno oporavio.

Nadal je potvrdio da će učestvovati na mastersu u Sinsinatiju koji počinje idućeg ponedeljka, a zanimljivo je da španski teniser ima i teoretsku šansu da se vrati na prvo mjesto ATP liste.

Da bi se to dogodilo, Nadal mora da osvoji titulu i Sinsinatiju i tako će moći da preskoči Danila Medvedeva koji je trenutni lider na ATP listi. Međutim, ako se Rus plasira makar u finale Rodžers kupa, odbraniće prvu poziciji sve do kraja US Opena, turnira na kome brani titulu.

Zanimljivo je da to znači da Nadal mora da "igra protiv tradicije" jer je samo jednom u karijeri igrao u finalu Sinsinatija. To je bilo 2013. protiv Iznera i tada je i podigao pehar.

"Ćao, ćao, Majorka! Letim za Sinsinati... Vrlo sam srećan što ponovo igram Sinsi. Sjutra tamo letim!", potvrdio je Rafa.