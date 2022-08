Neverovatna situacija u trci na 400 metara na Svetskom prvenstvu u Kolumbiji...

Sport je pun uspona, padova, pehova i uspeha. Ima i onih trenutaka koje bi sportisti želeli zauvek da zaborave, jedan od njih dogodio se mladom atletičaru.

Alberto Nonino (18) neće po dobrom pamtiti Svetsko prvenstvo za juniore u Kolumbiji pošto je izgubio trku, jer mu je polni organ ispao iz šorca...

Do nemilog događaja došlo je u trci na 400 metara. Šorc mu se pocepao, on je to shvatio usred trke i zastao je da proba da se izvuče iz neprijatne situacije. Sve to ga je koštalo trke.

Alberto Nonino trka Izvor: YouTube/It's a goal

a kraju je kao poslednji prošao kroz cilj. Snimak trke i cele situacije brzo se proširio na društvenim mrežama.

"Svestan sam šta se dogodilo, nema potrebe da mi šaljete linkove i tekstove o tome. Pokušavao sam da se smejem sam sebi posle svega toga iako sam se u isto vreme osećao užasno. Zahvalan sam prijateljima i porodici koji su mi pomogli da pređem preko ovoga", rekao je Nonino posle trke.