Izvor: MN Press

Nakon osvajanja 7. Vimbldona u karijeri Novak Đoković se u Beogradu proslavio još jedan veliki trofej, a zatim krenuo na svoju turneju po regionu. Trenutno je u Crnoj Gori gde se okupao u ledenoj reci, a veliki deo odmora između turnira proveo je u Hrvatskoj.

U toj zemlji je i njegov trener Goran Ivanišević, koji ovih dana prati teniske mečeve na turniru u Umagu. Dok gleda kako se teniseri koji nemaju karijeru poput Đokovićeve bore za ATP titulu, Ivanišević je hrvatskim medijima ispričao Đokovićeve planove. Po njegovim rečima - cilj je 30 grend slem titula!

Iako možda nekome deluje da je to previše, nekadašnji hrvatski teniser tvrdi da tako izgleda plan koji je Novak napravio i o kojem često priča. "On uvek ponavlja da mu je želja da osvoji 30 grend slem titula. To je ono što želi Novak Đoković. Hoće da igra narednih pet godina i hoće da ima šansu da stigne do tog dostignuća", ispričao je hrvatskim medijima Ivanišević.

Stizanje do 30 grend slem titula pre samo nekoliko godina delovalo je kao potpuno nezamisliv plan za bilo kojeg teniser an asvetu. Mnogi su smatrali da će rekord Rodžera Federera od 20 titula sa četiri grend slem turnira zauvek ostati na snazi, ali Goran Ivanišević nije delio taj stav. On je znao da dolaze dvojica boljih.

"Još pre nego što sam postao Đokovićev trener, pričao sam kako će on zajedno sa Nadalom oboriti Federerove rekorde. Kad su zdravi, oni nemaju granice. Ja mislim da će nastaviti da osvajaju", dodao je bivši hrvatski teniser.