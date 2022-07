Nakon briljnantog izdanja na premijeri i ubjedljive pobjede nad Srbijom, crnogorski vaterpolisti su upisali neočekivan poraz u drugoj rundi finalnog turnira Svjetske lige.

“Ajkule” su danas izgubile od Australije 9:8, iako su početkom posljednje četvrtine imale dva gola prednosti.

Težak posao sačekao je pulene Vladimira Gojkovića, nakon jučerašnje sigurne pobjede nad “delfinima”.

Naš nacionalni tim je dobro otvorio susret sa Australijom, poveli smo 2:0, a onda je Đurđić propustio priliku da iz peterca dodatno uveća vođstvo.

Taj promašaj kao da je probudio rivala. Australija je do kraja uvodne četvrtine stigla do izjednačenja, a zatim početkom druge dionice i do preokreta (2:3).

“Ajkule” su potom okrenuli rezultat na 4:3, nakon čega se u dobrom dijelu meča igralo “gol za gol”.

Pitanje pobjednika nije bilo riješeno ni kada je Crna Gora povela sa 8:6, pošto su Australijanci ubrzo izjednačili.

Luk Pavilard je potom pogotkom iz peterca na nešto više od dva minuta prije kraja kompletirao preokret i postavio konačan ishod.

Crna Gora sjutra od 18 časova igra sa Španijom, koja će prethodno u drugom kolu odmjeriti snage sa Srbijom.