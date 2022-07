Kameron Nori je novi heroj Velike Britanije, pošto će protiv Novaka Đokovića igrati za mesto u finalu Vimbldona. Ipak, jedna noć bila prekretnica u njegovom životu.

Utorak je bio fenomenalan teniski dan na Vimbldonu! Novak Đoković je posle velikog preokreta savladao Janika Sinera, a do polufinala je stigao i Kameron Nori, britanski teniser koji je takođe posle preokreta eliminisao Davida Gofana.

Ali mnogi ne znaju da je Britanac pre šest godina doživeo ozbiljnu nesreću koja ga je naterala da preokrene život i napravi ozbiljnu karijeru!

Kameron Nori je gubio 1:2 protiv Gofana u utorak, ali je smogao snage da uz pomoć domaće publike napravi preokret i obezbedi meč protiv Đokovićem. Čitav Centralni teren će ponovo biti protiv Novaka u tom meču, ali Norijeva životna priča pokazuje da je malo falilo da nikada ne napravi ovako dobru karijeru.

Ovaj 26-godišnjak je postao prvi britanski teniser u polufinalu grend slema posle Endija Mareja, a kada je studirao na Hrišćanskom univerzitetu u Teksasu, igrao je tenis za tamošnji tim.

On je na tom koledžu gradio drugačiji put ka teniskoj karijeri, a tokom druge godine se slupao sa svojim mopedom nakon što je previše popio. Priznao je da je mogao da pogine tom prilikom, ali to je bila i prekretnica u njegovom životu.

"To je bila spoznaja da ne radim stvari onako kako bi trebalo i da ne donosim najbolje odluke. Izlazio sam više nego što je verovatno trebalo da izlazim, kao što su to radili svi tipični studenti. Mnogo sam uživao", počeo je Nori.

On je tom seo na moped u alkoholisanom stanju i pao je i razbio bradu. Dobio je šest šavova i potres mozga, zbog kog nije mogao da nastupi na jednom čelendžeru u Dalasu.

"Posle toga su me treneri 'nagazili' i postao sam daleko profesionalniji nakon svega. Mnogo sam odrastao nakon toga. Od tada sam shvatio da želim samo da igram tenis i posvetim se tome. Na kraju je to bila pozitivna stvar koja me je naterala da počnem da radim", otkrio je Kameron Nori koji ne poseduje automobil, već na mečeve na Vimbldonu stiže biciklom.

Đoković i Nori su se do sada jednom sastali, na Završnom mastersu u Torinu prošle godine, kada je Novak slavio 6:2, 6:1.