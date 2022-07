Vaterpolisti Crne Gore završili su nastup na Svjetskom prvenstvu u Mađarskoj kao osmoplasirani. Selektor Vladimir Gojković govorio je o detaljima koji su obilježili utakmicu.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

“Tek u drugoj četvrtini smo počeli da igramo, da šutiramo… Ali, kvalitet šuta nije dobar, toga smo svjesni, mada su ovo teške utakmice. Očigledno je došlo do emotivnog pražnjenja, iako su naša očekivanja bila manja u odnosu na Mađare”, izjavio je selektor Vladimir Gojković i dodao:

“Pokušavali smo posljednjih dana da to prevaziđemo, ali vjerovatno nismo izvukli onoliko koliko smo mogli u ovom trenutku. Nije trenutak za dublju analizu, ali mi je drago što smo se vratili u meč, bili u igri za egal”, naglasio je Gojković.

“Način na koji smo izgubili od Španije je vjerovatno uticao na to da ekipa to teže podnese. Željeli smo da budemo petoplasirani, bio je to cilj nakon eliminacije u četvrtfinalu, ali odigrali smo koliko smo mogli. Sve ćemo dobro analizirati, brzo nastavljamo pripreme za Evropsko prvenstvo”, poručio je Gojković.