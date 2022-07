Australijski teniser Nik Kirjos ponovo pravi spektakl kad god se pojavi na terenu.

Australijski teniser Nik Kirjos igra odličan tenis na ovogodišnjem Vimbldonu i to je pokazao i u meču protiv Filipa Krajinovića, ali loš momak svjetskog tenisa ne može bez incidenata. Najveći je napravio već u prvom kolu kada je nakon teško izvojevane pobjede pljunuo ka publici.

Istakao je da se ne kaje zbog tog poteza, a ni kazna koju mu je treći grend slem pripremio neće ga previše pogoditi. Zapravo, Kirjos je priznao da ga ne interesuje postupak koji se vodi protiv njega.

"Da budemo brutalno iskren prema vama, istraga koja se vodi ne može manje da me zanima. Znam ko sam i šta donosim ovom sportu. Ja sam jedna od najbitnijih ličnosti u tenisu. Hoćete da pričamo o tome? Tu nema šta da se istražuje, to su sve činjenice. Prepun sam samopouzdanja, preživio sam sve u životu i na svoj način se izborio", rekao je Australijanac.

Ovo nije prvi put da Kirjos govori o incidentu koji se dogodio na njegovom prvom meču.

"Da, pljunuo sam ka nekome ko me je vrijeđao. Uradio sam to namjerno, ne bih uradio to prema nekome ko me podržava. Nije bilo uvreda na rasnoj osnovi, ali je publika pokazala mnogo nepoštovanja prema meni. Ovakve stvari postaju normalne iako to nisu. Vrijeđali su me na rasnoj osnovi u Štutgartu, ne znam zašto misle da imaju to pravo. Neko mi je viknuo da sam go*no", ispričao je Kirjos.

Ipak, Nik će morati da plati 10.000 američkih dolara, što je najveća kazna na ovogodišnjem Vimbldonu. Vjerovatno do kraja turnira nećemo vidjeti neku veću jer je teško zamisliti ovako veliki incident u završnici turnira.

Pogledajte trenutak u kojem Nik pljuje ka publici: