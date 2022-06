Ana Ivanović govorila je o Novaku Đokoviću, Vimbldonu, planovima za budućnost u svijetu tenisa...

Ana Ivanović uživa u životu van tenisa. U srećnom braku je sa Bastijanom Švajnštajgerom, imaju dvoje djece i trude se da provode što više vremena zajedno.

U poslednjih nekoliko mjeseci njih dvoje idu na teniske turnire, bili su na Rolan Garosu, a pred start Vimbldona Srpkinja je dala zanimljiv intervju. Pričala je o poslu trenera, Novaku Đokoviću, trećem grend slemu sezone...

"Ne vidim sebe kao trenera, ali želim da budem u tenisu, jer je to moj život. Bavila sam se ovim sportom od pete godine, uvijek sam tu da podijelim svoje iskustvo i da posavjetujem nekoga, ali ne u ulozi trenera", rekla je Ana za "Ubitenis".

Dala je svoju prognozu predstojećeg turnira.

"Novak i Rafa igraju veoma dobro. Rekla bih da Đoković uživa na travi više nego Nadal, uz to brani titulu. Uvijek je uzbudljivo gledati njih dvojicu kako se takmiče za grend slem trofeje. Tu je još dosta igrača koji mogu da naprave iznenađenje, ali su njih dvojica igrači koji dobijaju još više samopouzdanja kako turnir odmiče i to je dodatna prepreka za one mlađe. Uz to se igra na tri dobijena seta."

Potom se prisjetila svojih lepih momenata na vimbldonskoj travil

"Jedna od najlepših uspomena na Vimbldonu je plasman u polufinale. Takođe, dobro pamtim jedan meč, igrala sam protiv Nađe Petrove i meč je prekidan čak sedam puta zbog kiše. Igrale smo od 11 do 19 časova. Uspjele smo da završimo prije velikog nevremena, bilo je to unikatno i nezaboravno iskustvo."

Priznala je i da joj nedostaje da bude na terenu.

"Nedostaje mi uzbuđenje igranja tenisa na velikim terenima, navijači, atmosfera. Imam zaista pregršt nezaboravnih trenutaka i taj osećaj mi fali. Voljela sam i putovanja, takmičenja u raznim zemljama su nešto u čemu sam baš uživala", zaključila je Ivanovićeva.