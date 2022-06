Angelina Topić je budućnost atletike, tek je čekaju velike stvari!

Izvor: MN Press

Mlada Angelina Topić uspjela je na mitingu u Kruševcu da izjednači svjetski rekord za mlađe juniorke u skoku uvis! Ova 16-godišnjakinja preskočila je 1.96 metara i tako ušla u istoriju!

To joj je uspjelo iz trećeg pokušaja, a uz to što je izjendačila svjetski rekord za mlađe juniorke popravila je nacionalni rekord Srbije u seniorskoj konkurenciji. Do sada je on bio 1.95 centimetara što znači da je popravljen za centimetar.

I taj prethodni rekord je bio njeno vlasništvo pošto je 1. juna ove godine u Atini uspjela da ga postavi.

Angelina je ćerka Dragutina i Biljane Topić, a koliko je ovaj rezultat impresivan govori da je on bio dovoljan za kvalifikovanje na finalnu seriju Olimpijskih igara u Tokiju 2021. godine, a u finalu se sa 1.96 metara osvajalo peto mjesto!