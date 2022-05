Legendarni Džon Mekinro je istakao da se nijedan teniser nije tokom karijere susretao sa onim sa čime je Novak Đoković, ističući koliko je srpski teniser neverovatan u jednom segmentu.

Dočekao je Rolan Garos spektakl u četvrtfinalu i okršaj Novaka Đokovića i Rafaela Nadala, njihov 59. međusobni duel.

Ali pre meča u kojem će videti branioca trofeja i 13-strukog šampiona, Džon Mekinro je imao šta da poruči ljubiteljima tenisa o veličini Novaka Đokovića!

Mekinro je u najavi meča Novaka i Nadala na "Eurosportu" iskoristio segment u kom su analitičari govorili o publici da nahvali Srbina.

Tim Henman, Mats Vilander i Barbara Šet su diskutovali da li će i koliko smetati Đokoviću to što će veći deo publike verovatno biti protiv njega tokom čitavog meča, Amerikanac je iskoristio priliku da se ubaci i svima objasni kako stoje stvari.

"Nijedan drugi igrač nikada nije morao da se nosi sa više neprijateljstva i nefer publike nego Novak. Mislim, ovo moram da kažem. Ovaj čovek limunove pretvara u limunadu češće nego bilo koji drugi teniser u istoriji. Ako mislite da to njemu smeta, vi ste ludi", počeo je Mekinro svoj kratak govor.

"On je toliko mentalno čvrst da on može da se nosi s tim i da kanališe taj bes i frustraciju. Nadal je maestralan, naravno, Rodžer je isto fenomenalan. Ali je i Novak. Drugačiji je stil, on donosi vatru, on donosi emocije, čovek je neverovatan", jasan je bio Džon Mekinro.