Najbolji teniser Bosne i Hercegovine završio je u bolnici nakon što je pokušavao da se kvalifikuje za glavni žreb na Rolan Garosu.

Damir Džumhur igrao je 17. maja meč kvalifikacija za Rolan Garos protiv Španca Fernanda Verdaska, nakon kojeg je – završio u bolnici!

Najbolji teniser Bosne i Hercegovine se nakon duela sa španskim veteranom požalio na jake bolove u stomaku, a pregledima je utvrđeno da se radi o akutnom pankreatitisu, zbog čega je morao da bude i hospitalizovan.

Srećom, Damir se već oporavlja, a svim fanovima se obratio posredstvom društvenih mreža uz fotografiju iz bolnice.

"Samo sam hteo da podelim sa vama da mi je prošla sedmica verovatno bila jedan od najtežih perioda. Posle mog meča u Parizu na Rolan Garosu odjednom sam osetio jak bol u stomaku. Javio sam se lekaru i odmah sam hospitalizovan u bolnici. Sva istraživanja su pokazala akutni pankreatitis (upala gušterače). Na skali od 1 do 5 bila je 5. I to se desilo samo tri dana pre mog 30. rođendana, pa sam od tada na intenzivnoj njezi, četiri dana u Parizu pa nastavio u Beogradu", pojasnio je Damir.

Teniser koji je veliki prijatelj sa srpskim igračima i čest gost Beograda prethodnih godina objasnio je i kako se sada oseća.

"Imao sam najveće bolove u životu i nisam ni pomislio da to mogu doživeti, pogotovo zato što je to jednostavno došlo niotkuda zdravom sportisti kakav sam ja. Biću u bolnici još dve sedmice jer oporavak od ovoga nije lak i treba vremena. Na kraju sam srećan što sam živ i što mi nije potrebna operacija. Osećam da ću mnogo više ceniti život, mnogo više sve mogućnosti, više uživati u stvarima koje su važnije od tenisa, od svega na ovom svetu, a to je moja porodica! Moj sin, moja žena i svi koji me bezuslovno vole. Drago mi je da se već osećam bolje i da vidim napredak. Doktori koji su se brinuli o meni uradili su najbolji mogući posao da me spase i ojačaju. Hvala njima, zahvaljujući podršci mojih prijatelja, podršci moje porodice a posebno moje supruge koja je učinila sve što je bilo moguće da dobijem najbolju njegu, i naravno mislima na mog sina da ću ponovo biti zdrav. Što se tenisa tiče, trenutno ne razmišljam. Definitivno mi nije na pameti, ali znam da ću uzeti malo slobodnog vremena da se oporavim i da ga provedem sa dragima. Hvala svima na bezuslovnoj podršci", napisao je Damir Džumhur na Instagramu.