Izvor: Youtube/Francis Ngannou/Instagram/saratkd7/printscreen

Jedan od najpoznatijih MMA boraca oduševljen je Srpkinjom. Snimajući za svoj jutjub kanal, Kamerunac Frensis Nganu (35) je komentarisao najbolje poteze Sare "TKD" Damnjanović, srpske influenserke i vlasnice crnog pojasa u tekvondou.

Ova djevojka ima na stotine hiljada pratilaca na društvenim mrežama, a često im pokazuje koliko je vješta u borilačkim sportovima. Bilo da je riječ o razgibanosti ili udarcima koji djeluju voema moćno, Sara privlači pažnju

Među onima koji su ostali impresionirani je i Frensis!

"Ona je lijepa. Ona je prelijepa zvijer. Ne bih volo da me udari tim kružnim udarcima u stomak. Može da vam slomi rebra. Njene kretnje i udarci djeluju tako snažno", rekao je čovjek koji u oktagonu ima nadimak "Predator".

Ovako izgleda Sara:

Ipak, on ne smatra da bi Sara Damnjanović mogla da napravi zavidnu MMA karijeru.

"Ona je jako dobra u tekvondou, ali nemojte pogrešno da me shvatite. To nije dovoljno dobro da se bori u MMA. Sa druge strane, ni djevojke iz MMA ne bi mogle da joj pariraju u tekvondou. To su dvije različite zone komfora. Ako bi se posvetila treniranju MMA, definitivno bi bila dobra. Postala bi opaka", rekao je čuveni borac.

A kada to priča čovjek koji ima 17 pobjeda u 20 profesionalnih borbi i trenutno drži UFC titulu u teškoj kategoriji, onda to nešto znači!

