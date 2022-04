Đoković napravio sjajan gest posle finala "Serbia Opena"

Posle poraza u finalu "Serbia Opena" protiv Andreja Rubljova, Novak Đoković je sam bio voditelj posebne ceremonije pred punim tribinama. Najbolji teniser svijeta se u Beogradu oprostio od svojih doskorašnjih saradnika, sa kojima je deceniju i po osvajao titule i postao najbolji teniser u istoriji.

Jednog po jednog, Đoković je pred navijače pozivao bivšeg trenera Marijana Vajdu, kondicionog trenera Gebharda Griča i fizioterapeuta Miljana Amanovića. Novak ih je nazvao ljudima koji su obilježili njegov život, koji su mu prijatelji, familija...

"Sa nama su svi originalni musketari. Njih trojica koji su bili sa mnom više od 10, 15 godina i sa kojima sam napravio najveće uspjehe", rekao je Đoković. "Iako sam završio saradnju sa Marijanom, Džidžijem i Miljanom, nisam imao priliku da ih sve okupim na mjestu i da upriličim i obilježim sve to i jednu eru tokom koje smo napravili velike stvari. Zato sam iskoristio priliku da ih danas okupim i da budu sa nama", rekao je Nole, pa predao mikrofon slovačkom stručnjaku Marijanu Vajdi.

"Hvala Novaku za sve što si uradio za mene prethodnih godina, uživao sam u većini vremena. Hvala i porodici Đoković koja me je izabrala na početku kada su odlučivali ko će raditi sa Novakom. Hvala i mojoj porodici, koja me je podržala. Na kraju, hvala i meni što sam to uspio", rekao je ponosno Vajda.

Gebhard Grič je takođe izrazio veliku zahvalnost Novaku i domaćinima, a onda je mikrofon dobio fizioterapeut i Đokovićev kum, Miljan Amanović.

"Hristos vaskrse, želim Novaku i njegovoj porodici da zahvalim za 15 godina koje smo proveli zajedno, djeluje da je bilo jako kratko, ali hvala na svim trenucima koje smo proveli zajedno i nadam se da ćeš Novače nastaviti da igraš, hvala vam svima", rekao je on.

Posle trojice "musketara", jako dirljiv govor održao je i Noletov "teniski otac", Nikola Pilić.