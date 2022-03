Zanimljiva priča vezana je za Vladimira Putina i vlasnika NFL franšize, kada je predsjednik Rusije navodno ukrao vrijedan komad nakita američkom milijarderu.

Vladimir Putin je u proteklih nedjelju dana jedna od glavnih tema u svijetu, pošto je predsjednik Rusije započeo napad na Ukrajinu. Zbog tog rata, mnogi ruski sportisti trpe posledice, počev od fudbalera pa do tenisera Danila Medvedeva.

No, mnogi ne znaju za priču kako je Putin pred cijelim svetom opljačkao američkog milijardera i vlasnik NFL franšize!

Malo poznata priča odigrala se 2005. godine kada je Robert Kraft sreo Putina. Kraft je američki milijarder i vlasnik Nju Ingland Pejtriotsa.

Vrijednost Roberta Krafta procjenjuje se na 5.000.000.000 dolara, a on se jednom prilikom prisjetio susreta s Putinom kada ga je predsjednik Rusije opljačkao pred svima, a on nije smijo ništa da kaže. Bilo je to nakon što su Pejtriotsi pobijedili Filadelfiju i ovojili svoj treći Superbol u tri godine. Gostujući u jednoj TV emisiji, Kraft je ispričao detalje.

"Izvadio sam svoj pobjednički prsten i pokazao ga Putinu. On ga je uzeo, stavio na ruku i rekao 'Mogu ubiti nekog s ovim prstenom'. Pružio sam ruku, ali on ga je već stavio u džep. Onda su mi prišla tri tipa iz KGB službe, okružili su ga i otišli."

Taj prsten je Kraft dobio osvajanjem NFL-a. Želio je prsten nazad, ali kako kaže, iz Bijele kuće mu je bilo rečeno da to ne radi da ne bi izazvao Treći svjetski rat zbog komada nakita.

"Emotivno sam vezan za taj prsten. Na njemu je ispisano moje ime. Na kraju mi je savjetovano da sve izgleda kao da sam Putinu dao prsten kao poklon", poručio je Kraft.

Putin je nakon svega tvrdio da se ne sjeća nikakvog prstena i da je prilikom druženja sa Kraftom razmijenjen niz suvenira. Troškovi proizvodnje Superbol prstana iznose između 5.000 i 10.000 eura, ali za Krafta je on sigurno bio vredniji...