Novak Đoković se raduje duelu Srbije i Hrvatske u polufinalu Dejvis kupa.

Dejvis kup tim Srbije preživeo je pravu dramu i uspeo da se plasira u polufinale. Novak Đoković i Nikola Ćaćić doneli su nam pobedu nad neugodnim Kazahstanom (2:1) i tako su zakazali duel sa Hrvatima!

Neće biti nimalo lako protiv Hrvatske, ali san o finalu i novom trofeju u Dejvis kupu postoji, a dobro je poznato zbog kojih razloga će duel sa komšijama doneti i dodatni naboj. U najavi duela Novak Đoković je nahvalio rivale, poručivši da je bitno da dobiju oba singla.

Đoković je gospodski govorio o reprezentaciji Hrvatske, i to samo nekoliko sati pošto je ATP ponovo sramno odlučio da ga ne nominuje za nagradu za fer-plej.

"Rivalstvo je veliko, mi smo komšije. Uvek je to neki dodatni pritisak, motiv, pritisak, obe zemlje žele pobedu. Bez obzira šta se dogodi na terenu, ono šta je bitno jeste da postoji poštovanje i prijateljstvo na terenu i van njega. Siguran sam da će oba tima dati sve za pobedu. Nije u pitanju samo pobeda na talonu, već i to što igramo jedni protiv drugih, obema reprezentacija to mnogo znači", rekao je Novak Đoković nakon susreta sa Kazahstanom.

Poručio je da Čilića dobro poznaje, da je Gojo jedno od iznenađenja turnira, dodavši da njihov dubl, najbolji na svetu, dobija skoro sve mečeve koje igra - i to lako.

"Hajde da vidimo šta će se desiti, nadam se da ćemo dobiti taj prvi singl. Imamo dan za odmor, dan je dug. Kada niste na terenu, emotivno ste tu, navijate, podržavate sunarodnike, stvarno je razlika velika. Lepo je kada imate dan više da se odmorite i da skupite energiju", rekao je Novak i dodao:

"Imamo dobru hemiju, možemo da pobedu i to nam je cilj, veoma smo motivisani".

Naš selektor Viktor Troicki se podsetio da dobro pamti pobedu nad Hrvatima iz 2010. godine, kada su osvojili Dejvis kup, ali dodaje da su svi pre svega prijatelji.

Kada je u pitanju izbor igrača, još je nesiguran...

"Videćemo, imamo dan odmora, Kecmanović jeste izgubio, ali je naučio mnogo, dići će glavu gore. Računam na svu trojicu, svako treba da bude spreman. Bio je blizu pobede, igrao je zato što je dobio Kukuškina u prethodnom njihovom duelu. Odgovarale su neke stvari na kraju nije ispalo kako treba, ali stojim iza te odluke. Zajednički donosimo odluke, ali sam ja taj koji preseče na kraju. Videćemo ko će biti spreman za petak. Znamo njihovog drugog igrača dobro, tako da pripremićemo se, trenirao sam sa njim...", rekao je Viktor Troicki.

Srpski selektor je rekao da mu se čini da je prethodnih dana bilo mnogo drame, ali da je atmosfera u timu sjajna i da se raduje duelu sa Hrvatskoj, protiv koje je do sada u karijeri ostvario dve pobede.