Majka mu je oprostila, a otac još nije.

Izvor: YouTube/5 NEWS

Oskar Pistorijus bio je paraolimpijska zvezda i simbol upornosti. Prvi takmičar sa amputiranim nogama koji se takmičio na Igrama. Ali onda je postao zločinac, koji je 2013. na Dan zaljubljenih ubio svoju partnerku Rivu Stenkamp. Imala je 29 godina u trenutku ubistva.

Bivši južnoafrički sportista sada je prebačen iz zatvora u Pretoriji u kaznenu ustanovu u Port Elizabetu, gde će roditelji nesrećne devojke moći da ga uživo sretnu, prenosi Bi-Bi-Si. Pistorijus će se suočiti sa njima na polovini odsluženja svoje zatvorske kazne od 13 godina i pet meseci. Taj susret mogao bi da mu pomogne da bude uslovno pušten sa robije.

Advokati porodice ubijene devojke preneli su da su Rivini roditelji bili u šoku kada su čuli da bi ubica mogao da uskoro bude na slobodi, ali su ipak pristali da se sretnu s njim. U skladu s tom praksom južnoafričkih vlasti, od osuđenika se očekuje da pričaju sa svojim žrtvama ili sa njihovim rođacima i da u tim razgovorima pokažu da shvataju kakvu su štetu napravili.

Pistorijus je ubio svoju devojku vatrenim oružjem, pucavši četiri puta kroz zaključana vrata od kupatila, a branio se tvrdnjom da je mislio da je u pitanju provalnik.

"Rivina majka, Džun (na slici), uvek je govorila da je oprostila Oskaru, ali to ne znači da on ne mora da plati za ono što je uradio. Beri, Rivin otac, ima problem da se izbori s tim, ali to je nešto što će morati da kaže u određenom trenutku. Iako je prošlo toliko vremena, rana je i dalje sveža", rekla je advokatica porodice ubijene devojke.

