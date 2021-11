Karate reprezentacija Crne Gore prvi takmičarski dan Balkanskog prvenstva za kadete, juniore i mlađe seniore završila je sa šest medalja – po jednom zlatnom i srebrnom i četitri bronzane.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prvakinja Balkana postala je mlađa seniorka Milena Jovanović, srebrna je bila kadetkinja Jovana Damjanović, dok su bronzane medalje osvojili kadeti Balša Vojinović i Nenad Đuričić, junior Lazar Potpara i mlađi senior Matija Bojić.

Jovanović je do zlatnog odličja u kategoriji preko 68 kilograma došla pobjedom u finalu protiv Minje Varsaković iz Srbije, sudijskim izjašnjavanjem 4:1.

Zvanična evropska šampionka u konkurenciji mlađih seniorki do finala eliminisala je Nejlu Brkan iz Bosne i Hercegovne 6:0, Teodoru Milošević iz Srbije 3:0 i u polufinalnom meču Fatmu Ujgur iz Turske 4:2.

"Mnogo mi znači medalja sa Balkanskog prvenstva, da krunišem izuzetno uspješnu godinu. Konkurencija je bila izuzetno jaka, imala sam tri odlična meča do finala. U finalnoj borbi protivnica mi je bila kvalitetna takmičarka iz Srbije. Hvala treneru Žarku Rakoviću i mojoj porodici na podršci. Uspjeh na Balkanskom prvenstvu u Rijeci je samo uvod za pripreme i još jedan dobar nastup na Evropskom prvenstvu, februara naredne godine“, kazala je Jovanović agenciji MINA.

Priliku da kruniše dobar nastup imala je i Jovana Damjanović, ali je u finalnom meču kategorije do 54 kilograma poražena sudijskim izjašnjavanjem od Grkinje Lamprini Ksenu 3:2.

Damjanović je do finala došla pobjedama protiv Hrvatice Magdalene Vajde 3:1, Paole Dragović iz Srbije 3:0, Nine Pozderac iz Bosne i Hercegovine 4:0 i Hrvatice Korine Klarić sudijskim izjašnjavanjem 4:1 (0:0).

Vojinović je osvojio odličje u kategoriji do 52 kilograma, a u meču za treće mjesto pobijedio je Grka Georgiosa Papadopulosa.

Đuričić je u meču za treće mjesto i pobjedničko postolje u kategoriji do 63 kilograma slavio protiv Stefana Milunovića iz Srbije 3:0.

Potpara je u odlučujućem meču za bronzanu medalju u kategoriji preko 76 kilograma pobijedio Aleksandra Novickog iz Bosne i Hercegovine 2:1.

Bojić je u kategoriji do 60 kilograma u meču za bronzano odličje pobijedio Nou Rumenjaka iz Bosne i Hercegovine 7:3.

U katama najbolji rezultat ostvarila je mlađa seniorka Mila Mraković, koja je osvojila sedmo mjesto.

Sjutra, drugog takmičarskog dana, na tatami će kadeti, juniorke i mlađi seniori u katama, a u borbama kadeti (do 70 i preko 70), juniorke (do 59 i preko 59), juniori (do 55 i do 61), mlađih seniorki (do 50, 55 i 61) i mlađih seniora (do 84 i preko 84).



Pogledajte i naš intervju sa Milenom: