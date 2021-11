Crveno-bijeli nastavljaju seriju gostovanja u Crnoj Gori.

Izvor: MN Press

Posle španske turneje i novih problema sa povredama (Kalinić, Mitrović, Volters, od ranije i Vajt), Crvena zvezda putuje na još jedno gostovanje - ovog puta u Crnu Goru.

Dejan Radonjić će u svom rodnom gradu voditi crveno-bijele u meču protiv Derbi Studentskog centra, u ponedeljak od 18 časova. Biće to prvi duel aktuelnog šampiona i prošlosezonskog prvaka Druge ABA lige, u kojem se početkom aktuelne sezone posebno istakao Kajl Vinjales, lider ekipe.

"Posle žestokog ritma i četiri utakmice u sedam dana, mečeva sa Asvelom, Partizanom i dve utakmice u Španiji protiv Baskonije, uz putovanja, sledi meč sa ekipom koja je prikazala dobru igru i iznenadila mnoge svojim nastupima u ABA ligi. Uz sve to nisu izgubili meč u Podgorici u dosadašnjem toku lige", rekao je pred meč trener Zvezde Dejan Radonjić.

"Predstavljaju skup iskusnih i vrlo mladih i talentovanih igrača, moraćemo da odigramo dobru utakmicu u ponedeljak u Podgorici kako bi došli do cilja", dodao je on i nije otkrio na koje igrače će računati, uz objašnjenje na klupskom sajtu da će Zvezdin tim biti poznat na dan meča.

Zvezdin krilni košarkaš Dejan Davidovac ne uspijeva da nađe formu ove sezone, a meč u Crnoj Gori vidi kao potencijalno veoma nezgodan zbog četiri pobede domaćih, koji još nisu izgubili kod kuće.

"Ekipa Studentskog Centra je jedno od prijatnijih iznenađenja u prvih 8 kola ABA lige. Imaju 4 pobjede, odigrali su posebno dobro mečeve na svom terenu i moraćemo da budemo maksimalno oprezni kako bi došli do bodova. Tim koji je uigran, jer je većina igrača nastupala i prošle sezone, pojačan sa nekoliko vrlo dobrih igrača koji daju ton igri SC Derbi. Nije nam bilo lako u prethodnom periodu, uvek je tako kada imate duplo kolo Evrolige, pre toga imali smo i meč sa Partizanom, ponovo imamo i problema sa povrijeđenim igračima. Sve to govori da ćemo morati da budemo na visokom nivou u ponedeljak uveče", rekao je on.

Odmah nakon utakmice u Podgorici, crveno bijeli se vraćaju za Beograd, i počinju pripreme za utakmicu 12.kola Evrolige sa UNIKS-om iz Kazanja koja je na programu u petak od 19 časova u hali Aleksandar Nikolić.