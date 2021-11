Košarkaši Mornara imaju samo jednu pobjedu iz osam mečeva ABA lige, ali Mihailo Pavićević uoči nedjeljnog meča sa Splitom u Baru smatra da situacija u kojoj je njegov tim nije toliko dramatična.

Izvor: MN Press

"Ne bih toliko dramatizovao situaciju. Mi jesmo tu gdje smo, u donjem dijelu tabele, i sad gledamo polako da se korak po korak vratimo na pravi put", kazao je Pavićević.

Mornar je tokom sedmice igrao protiv Iraklisa u FIBA Evropa kupu, izgubio meč zbog sudija, ispao sa međunarodne scene.

Bilo je to treće vezano gostovanje, nakon mečeva u Holandiji sa Lejdenom i Sloveniji sa Cedevita Olimpijom.

"Imali smo naporno putovanje po Evropi, koje je ostavilo traga na igrače što se tiče umora. U nedjelju nas očekuje bitna utakmice protiv ekipe Splita, koja zaslužuje svaki repsekt. To je ekipa sastavlljena uglavnom od domaćih igrača. Znaju da igraju, razumiju se, znaju principe te naše škole košarke i to se vidi u svakoj utakmcii. Sa dobrim pristupom kao što smo imali u Grčkoj da pokušamo da dođemo do važnih bodova", rekao je Pavićević.

Mornar ima i problema sa sastavom.

"Imamo malo problema, jer neće nastupiti Luis, koji je zadobio povredu protiv Olimpije, kao ni centar Rakočević, koji je nažalost imao smrtni slučaj u porodici. Od ostalih očekujem da daju svoj maksimum i da zbijemo redove onoliko koliko nas je dovoljno da dođemo do vrlo važne pobjede", završio je.

Meč Mornar - Split igra se u nedjelju od 17 sati.