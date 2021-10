Ovakve preokrete rijetko viđamo!

Izvor: MN Press

Kakav šok u Evroligi! CSKA iz Moskve je vodio 21 razlike protiv Monaka, ali je ekipa Zvezdana Mitrovića uspjela da se vrati i da pobijedi sa čak 17 razlike!

Sredinom druge četvrtine djelovalo je da će "armejci" doći do ubjedljive pobjede, ali je na svom terenu tim iz kneževine uspio da napravi ogroman preokret.

MONAKO - CSKA 97:80 (13:25, 26:27, 28:12, 30:16)

Do poluvremena je Monako smanjio prednost gostiju na -13, a do kraja četvrtine su poveli. na kraju su stigli do velike pobjede.

Najefikasniji u redovima Monaka na kraju je bio Hol sa dabl-dablom od 17 poena i 10 skokova, a Danilo Anđušić je imao 16. Na teren se vratio i Brok Motum i zabilježio 14 poena.

Kod CSKA najbolji je bio Vil Klajburn sa 19 poena, Aleksej Šved je imao 15, a Džoel Bolomboj 13.