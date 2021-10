Marjanović je imao vrlo važnu ulogu u trijumfu Mavsa.

Odlična partija Dalasa donela im je drugu pobjedu u trećem meču u novoj sezoni, a u meču protiv Hjustona je dominirao Luka Dončić.

Slovenac je briljirao sa učinkom blizu "tripl-dabla", pravio je asistencije koje se prepričavaju, ali trener Maveriksa ne želi da zaboravi ko je preokrenuo meč - Boban Marjanović!

Srpski gorostas je u pobjedi 116:106 postigao 11 poenaza samo 10 minuta na terenu i pogurao Dalas do trijumfa. Bio je bez greške iz igre, šutirajući 5/5, uz 1/2 sa linije penala.

Iako nije puno vremena proveo na parketu, to mu je bilo dovoljno da promjeni tok susreta u kojem Mavsi nisu uspjevali da slome rivala, ali i da dopiše četiri skoka u svoj učinak.

Imao je Marjanović je i jedno lijepo zakucavanje, a trener Džejson Kid je pohvalio Srbina nakon utakmice.

"Boban je bio sjajan. Preokrenuo je utakmicu za nas. Neću moći da to uradim još puno puta, da igraju svih 15 košarkaša. To je prelijepa stvar, hemija i to što mogu da računam na njih. Svi su igrali, igrali smo da pobijedimo i u tome su uspjeli večeras", rekao je Kid.

