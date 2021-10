Šef struke Partizana je mogao da bude prezadovoljan onim što je video na terenu.

Izvor: youtube/printscreen/BC Partizan TV

Partizan je demolirao Krku na svom terenu i pobedio sa 47 poena razlike, a ekipa Željka Obradoviča ne samo da je uspela da zadrži perfektan skor u ABA ligi, već je odigrala i verovatno najbolji meč ove sezone.

Toga je svestan bio i trener crno-belih koji je odmah na startu pohvalio svoju ekipu.

"Utisci su naravno veoma pozitivni. Mislim da smo odigrali ozbiljnu utakmicu od prvog do poslednjeg mintua. To je način na koji smo se ponašali na svim utakmicama do sad i na tome ćemo insistirati", počeo je Obradović.

On je ipak dodao da smatra da je razlika na kraju meča preterana.

"Verovatno ovo nije realna slika ova dva tima, Krka je u dosadšanjem delu sezone igrala veoma dobro, utakmica se završila tako kako se završila. Ja sam izuzetno zadovoljan načinom na koji smo igrali svih 40 minuta", dodao je on.

Jam Madar je odigrao sjajan meč i sa 23 poena je bio najefikasniji u svom timu, a Rodions Kuruks je u drugom poluvremenu uhvatio pravi ritam.

"Madar je mlad igrač 20 godina ima, on ima odličan osećaj za igru, trenira vredno i ponaša se dobro. Kao i svi mladi igrači ima trenutke kada mu koncentracija nije na nivou. Što se tiče Rodionsa on je imao problem jer kada je došao doi nekog stepena forme koji očekujemo nažalost je dobio koronu i bio je van treninga dvadesetak dana. Tako da je to ostavilo posledice. Večeras je odigrao odlično, probao sam da ga ostavim što duže na parketu jer od njega očekujem dosta. Kao i od svih ostalih igrača jer ulazimo u taj ritam igranja dve utakmice sedmično. Energija i podela minuta će biti nešto će biti nešto što će biti veoma važno. Treba svako od njih da se oseti važnim i da zna da je ovo tek početak", ističe Obradović.

Na terenu ni na klupi nije bilo kapitena Radeta Zagorca i Uroša Trifunovića.

"Dva igrača nisu bili, Rade Zagorac koji je imao problema sa leđima i nismo hteli da pravimo nikakvo opterećenje i mislim da će on biti spreman za prvi trening. Uroš takođe je imao neke stomačne probleme i valjda je već bolje", pojasnio je šef struke crno-belih.

Takav je kalendar crno-belih da svi igrači moraju da daju svoj doprinos u ovoj sezoni.

"Svako mora da se oseća važnim, mi imamo takav kalendar gde nam je svaka utakmica izuzetno važna. Svako mora na najbolji mogući način da iskoristi svoje vreme na parketu i to sam im i danas rekao", istakao je on.