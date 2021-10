Samo što je prošla ponoć...

Izvor: MN Press

Jaka Blažič vratio se u halu "Aleksandar Nikolić" proteklog vikenda, ali iako je bio najefikasniji u redovima Cedevita Olimpije - njegova ekipa nije uspela da parira Crvenoj zvezdi (79:64).

Bio je to meč u kome je Blažič video mnoge košarkaše sa kojima je igrao u Zvezdi, kao i trenera Dejana Radonjića sa kojim ima fantastičan odnos. Sarađivali su dve sezone, od 2013. do 2015. godine, a tokom tog perioda nastalo je mnogo zanimljivih anegdota kojih se i danas rado seća Slovenac.

"Uvek je lepo vratiti se ovde, proveo sam dve divne godine i to nikada neću zaboraviti. Imao sam dosta uspeha u Zvezdi i svaki put kad se vratim, toga se setim i vraća mi osmeh na lice", ispričao je Blažič za portal "Nova.rs".

Najlepše mu je bilo iščekivanje titule i osećaja koji je posle toga usledio, ali pamti i kako ga je Dejan Radonjić proveravao na svakom koraku. Nije dopuštao svojim igračima da se opuste, pa je tako i za Novu godinu vodio računa da su na vreme u krevetu kako bi bili odmorni za naredni meč.

"Beograd ti je j***n grad, imaš mnogo opcija, a mi smo tada bili mladi igrači, bez porodica. Morao je da nas kontroliše i da zna gde smo. Sećam se da mi je za Novu godinu poslao poruku 'gde si' sat vremena posle ponoći, jer smo dva dana kasnije igrali protiv Reala. Morao je to da radi, da se sve vrti oko treninga", nasmejao se Jaka Blažič koji je uvek bio miljenik navijača jer je davao i više od maksimuma na terenu.

Novi tim Crvene zvezde mu se sviđa, ističe da podseća na tu prvu generaciju koju je Radonjić vodio, ali ima savet za sve da ga ne nerviraju.

"Sada je napravljen sličan tim i dosta igrača se poznaje, vidi se uigranost i da su to momci koji su dobri van terena, da se druže i da pričaju. I kada sam ja bio tu trener je bio Dejan Radonjić kod kog se tačno sve zna, šta, kako i kada se radi. Ja sam u to vreme bio igrač koji je donosio energiju ekipi i publika me je nosila, umeo sam u tome i da napravim neke greške, ali nosila me je ta ljubav i želja da pomognem timu. Bilo je momenata i kada Dejo ne bude zadovoljan kako nešto uradimo svi na terenu, ali generalno, bilo je to dobro. Najteže mu je kada ti priča nešto duže vreme i to ne uradiš na terenu, onda se iznervira", zaključio je slovenački as.