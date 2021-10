Jedan od najboljih košarkaša današnjice našao je još jedan razlog da ne bude na terenu i o tome nedjeljama priča cijela Amerika.

Odluka čuvenog plejmejekra Kajrija Irvinga da se ne vakciniše spriječila ga je da igra na bilo kojoj utakmici Bruklin Netsa na domaćem terenu ove sezone. Svjestan posledica svoje odluke, on je ipak odabrao da ne uradi šta je potrebno da se priključi saigračima.

Klub je u takvoj situaciji presjekao i zabranio mu da bude dio tima na svim mečevima, čak i tamo gdje bi mogao da igra bez vakcinacije.

Legendarni NBA as Čarls Barkli komentarisao je tu odluku igrača i tima, pa bez trunke dileme podržao ono što su uradili Netsi.

"Prije svega, ne vakcinišeš se zbog sebe. Vakcinišeš se zbog drugih. Ja sam se vakcinisao i ne mogu da dočekam da primim 'buster' dozu. Ne vakcinišeš se zbog sebe, već prije svega zbog svoje porodice, a onda zbog svojih saigrača. To je ono što mi najviše smeta. Mislim da bi svi trebalo da se vakcinišu", rekao je Barkli.

"Ser Čarls" poslao je poruku Netsima.

"Ponosan sam na odluku koju su donijeli i na to što su poručili da neće polovična rješenja. Jedina stvar koja me tu 'žulja' je to što će on ipak zaraditi 17 miliona dolara (polovinu godišnje plate, prim. novin), a sjedeće kod kuće", dodao je on.

Bruklin je u prvoj utakmici sezone izgubio od Milvokija, a Irving nije bio ni blizu dvorane u kojoj su njegovi saigrači Kevin Durent, Džejms Harden i ostali poraženi od aktuelnog šampiona.

KAJRI OPET NEĆE NA TEREN

Kajri je našao još jedan razlog da ne igra košarku, a u Bruklinu se sigurno kaju što su uopšte uložili trud i novac u njega (136 miliona za četiri godine). Od kada je došao, tim nije ostvario ambicije, a on prečesto odvlači pažnju sa svog talenta na kontroveze, teme i ekcese koji nemaju veze sa igrom.

Pričao je da je zemlja ravna, a sada govori o vakcinaciji dok navodno "lajkuje" i prati objave teoretičara zavjere. U međuvremenu se svađao sa novinarima i nazivao ih "piunima", pravio performanse kada je izlazio sa tamjanom da okadi dvoranu Boston Seltiksa prije utakmice, samoinicijativo napuštao tim...

Priča o njegovom boravku u Netsima je priča o njegovim objektivnim i subjektivnim razlozima da ne bude na parketu:

Na startu svoje prve sezone u Bruklinu (2019/20) propustio je 26 utakmica zbog povrede desnog ramena, pa je u januaru otrčao iz hale neposredno pred jedan meč, vidno potresen zbog pogibije Kobija Brajanta, sa kojim je bio blizak.

Nedugo potom, u februaru 2020. završio je sezonu zbog operacije istog ramena. Te takmičarske godine odigrao je ukupno 20 utakmica za Bruklin, a nakon njegovog odlaska na operaciju čekalo se čak 306 dana da Irving odigra naredni zvanični meč.

U toku tih 10 mjeseci, kao potpredsjednik sindikata igrača odgovarao je košarkaše od nastupa u "balonu" u Orlandu zbog gorućeg problema sa rasizmom i koronom, insistirajući i na društvenim reformama. Prema pisanju američkih medija, čak je i saigračima iz Bruklina govorio da ne idu na "restart" sezone na Floridi i uz to im predlagao da naprave sopstvenu ligu.

Ta ideja mu nije prošla, NBA je završena spektakularnim utakmicama u "balonu", a on se u decembru vratio na teren, završivši navedenu desetomesečnu pauzu. Ipak, posle samo dvije nedjelje i sedam utakmica tražio je da odsustvuje i samoinicijativno preskočio tri meča zbog "ličnih razloga", a za to vrijeme je viđen kako se provodi sa Drejkom i kako sa sestrom slavi njen 30. rođendan.

Sada ima novi razlog zbog kojeg ne igra.