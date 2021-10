Željko Obradović je otvoreno pričao o odnosu sa Spanulisom i Miškom Ražnatovićem.

Izvor: MN Press

Povratak Željka Obradovića u Partizan izazvao je veliku pažnju. Kako medija u Srbiji i regionu, tako i mnogih drugih.

Među njima su i oni u Grčkoj pa je tako trener crno-belih dao opširan intervju za "Sport24". Veliki dio intervjua je posvećen Dušanu Dudi Ivkoviću i njegovoj smrti, ali to nije bila jedina tema.

Trofejni stručnjak je pričao o legendi grčke košarke Vasilisu Spanulisu.

"Kada god me pitaju o njemu kažem isto - Spanulis je odličan primer. Veliki je radnik, napravio je odličnu karijeru, shvatio je kako može da napreduje svakog dana. On je jedan od primiera koji dajem mladim igračima. Nije jedini naravno, tu su DImitris Dijamantidis, Šarunas Jasikevičijus, Aleksandar Đorđević, Dejan Bodiroga i mnogi drugi", počeo je priču Obradović.

Njih dvojica su sarađivali u Panatinaikosu.

"Pozvao sam ga da dođe u Panatinaikos i rekao mi je 'Treneru, šta ću ti ja, kada imaš Dijamantidisa i Lakovića na pleju. Kako ćemo da dijelimo minutažu?'. Objasnio sam mu da će biti važan igrač i da će imati više minuta i na kraju je i igrao najviše."

Poslije toga se njihov odnos pogoršao. Razlog je bio to što je otišao u Olimpijakos, mada je Željku više zasmetao način na koji je došlo do raskida saradnje. U tome je učestvovao Vasilisov menadžer Miško Ražnatović.

"Malo ljudi to zna, ali me je njegov menadžer pozvao u vezi odlaska u NBA. Tražio je da mu učinim uslugu, jer je rok za odlazak prošao. Izašao sam u susret. Na kraju smo se razišli i eto. Ali, kada je oborio rekord po broju poena u Evroligi kao trener Fenerbahčea sam mu aplaudirao. Lični odnos nam se raspao. Zna veoma dobro zbog čega, ali mu želim sve najbolje u životu", poručio je Obradović.

O tome je jednom prilikom pričao i poznati agent tokom razgovora sa studentima na Fakultetu za sport Univerziteta Union "Nikola Tesla" u Beogradu.

"Imao sam izuzetnu saradnju sa Panatinaikosom, Željko Obradović je bio moj blizak prijatelj. Međutim, Spanulis je želio da promijeni klub i da bude lider nekog tima. Poslije razgovora sa predstavnicima Olimpijakosa smo shvatili da je to za njega najbolje iako je to prelazak koji se ne radi. Znao sam da će se odnosi pogoršati, ali nisam na to obraćao pažnju. Tri godine poslije toga nisam potpisao nijednog igrača sa Panatinaikosom, pet godina nisam išao na utakmice, jer su mi rekli da je bolje da ne dolazim", otkrio je Ražnatović prije četiri godine.