Pau Gasol je na posećenoj konferenciji zvanično objavio da se povlači iz košarke.

Izvor: Profimedia/JGS/Cordon Press

Legenda španske i svetske košarke Pau Gasol (41) zvanično je završio karijeru, četiri meseca nakon što je odigrao svoj poslednji meč u klupskoj konkurenciji za Barselonu protiv Reala, u poslednjoj utakmici finala plej-ofa.

Potom je nastupio i na Olimpijskim igrama u Tokiju i oprostio se od aktivnog igranja u porazu od reprezentacije SAD (81:95) u četvrtfinalu turnira, kada je na terenu proveo šest minuta.

NBA šampion i čuveni saigrač Kobija Brajanta u šampionskim Lejkersima tako je otišao kao prvak Španije i osvajač svih trofeja u prethodnih 20 godina. Odluku da se povlači saopštio je u utorak u prisustvu svojih poznatih i takođe legendarnih saigrača.

Pau je 6. jula proslavio 41. rođendan, a naredni će dočekati kao košarkaški "penzioner".

Tu su bili njegov saigrač iz reprezentacije Rudi Fernandez sa suprugom, bivši reprezentativac Raul Lopez, čuveni kapiten Reala Felipe Rejes, predsednik Barselone Đoan Laporta, trener Barse Šarunas Jasikevičijus, predsednik Košarkaškog saveza Španije Horhe Garbahosa, drugi član nezaboravnog tandema Huan Karlos Navaro...

"U maju 2019. odlučio sam da operišem stopalo. Taj prelom je bio veoma težak za oporavak. Potpisao sam za Portland i imao sam ambiciju da igram, ali su se potom stvari zakomplikovale. Nije lako oporavljati se od togoa sa 39 godina, ali volim izazove i borbu"

"Nastupio je trenutak u kojem sam bio veroma miran jer mi se karijera završila. Našao sam potpuni mir u tome. Ali, dogodila se jedna izuzetna stvar. Kada sam video da se stvari dobro razvijaju, kada se stvorila šansa da igarm za Barselonu, to nije bilo u mojim prvobitnim planovima. Hvala vam na poverenju, na pružanju šanse da u Barsi završim. Bili su to posebni trenuci. Bilo je to uživanje i neki od najlepših trenutaka u mojoj karijeri", rekao je emotivni Gasol.

Naravno, nije bilo lako doneti tu odluku.

"Teško je posle toliko godina napustiti sve. Morate znati kada da stanete. Nisam hteo da odem na štakama i sa operacijama".

Izvor: Profimedia

Gasol je zahvalio saigračima, trenerima, navijačima, novinarima, menadžerima, legendarnom treneru Aitu Garsiji Renesesu, Kimu Kosti, Filu Džeksonu, Gregu Popoviču...

Naravno, neizbežno je bilo i pominjanje Huana Karlosa Navara, kao posebnog saigrača i prijatelja, ali i Kobija Brajanta, sa kojim je osvajao NBA titule.

"Hteo sam da posebno zahvalim Kobiju Brajantu, jer je on morao da bude ovde... Ali, to je život", dodao je Gasol, dok su svi aplaudirali na pomen "Mambe".

"On i njegova ćerka Điđi nam mnogo nedostaju. Naučio me je da budem bolji takmičar i naučio me je kako da budem pobednik. Gledao sam ga kao starijeg brata. Hvala ti Kobi", dodao je Španac o tragično stradaloj NBA legendi.

Očekivano, Gasolovo povlačenje je košarkaška vest dana, a Lejkersi bi navodno mogli da povuku njegov broj "16". Ipak je u njemu pisao istoriju i osvojio dve titule - 2009. i 2010. godine.