Boban Marjanović je novinarima u Americi objasnio i kako izgleda život i rad na selu u Srbiji.

Izvor: Instagram/Screenshot/Boban

Iz malog Boljevca do Dalasa. Boban Marjanović je rođen u jednom malom mestu u blizini Zaječara, a danas je centar tima iz NBA lige.

Prošao je trnovit put, ali je sada tamo gde je želeo da bude - na samom vrhu.

Ne zaboravlja Bobi odakle je pošao, često odmor koristi da dođe na selo, da pomaže u raznim poslovima, a novinarima u Americi je objasnio da to ne radi zbog pohvala na društvenim mrežama ili zbog "lajkova" na slikama.

"Deci stalno ponavljam da ne odustaju. Videli ste svi moje fotografije sa sela. To je moj život. Ja to zaista radim kada odem, nisu to slike za Instagram. Veru niko ne može da nam oduzme", poručio je Marjanović.

Njemu je letos istekao ugovor sa Mavsima, ali je u avgustu došlo do produžetka saradnje.

"Volim Dalas, ovo je moj dom. Ništa nisam pomerao iz kuće odavde, ni auto, ništa. Verovao sam da ću se vratiti. Osećam se odlično i moram da priznam da imam najbolje komšije."

Pored odmora i rada na selu, Boban je imao i put do Slovenije gde je proslavio potpisivanje ugovora Luke Dončića. Pevala je i Severina...

"Proveo sam se super u Sloveniji, bio sam tamo sa suprugom i bilo je prelepo. Šetao sam gradom, Ljubljanu poznajem, jer sam tamo igrao u ABA ligi. Prisetio sam se nekih restorana, šestnji. Bilo je lepo iskustvo. Bio sam i sa Lukom, bilo je stvarno lepo."

Srpski centar je uvek nasmejan, a kada je on raspoložen onda su i pitanja takvog tipa. Pa su ga tako pitali da li će možda snimiti film sa Lukom Dončićem, pošto se proslavio u holivudskom filmu "Džon Vik" sa Kijanu Rivsom."

"Bilo bi dobro da se desi. Nije zainteresovan za glumu sada. Možda se predomisli. Bilo bi stvarno sjajno da budemo u filmu zajedno."

Jedno od pitanja bilo je vezano i za Ol-star. Da li bi se pre takmičio u zakucavanjima ili u šutiranju trojki?

"Mogu da skačem, ali moram da pazim da ne udarim glavom u tablu. Ako se to desi i rasečem se onda će nestati moja lepota. Tako da - biram trojke. Svako danas šutira za tri, to je moj izbor."

Jedva čeka da radi sa Džejsonom Kidom, novin trenerom Dalasa. Legendarnim košarkašem koji je osvojio prsten kao igrač (Dalas 2011. godine) i kao pomoćni trener u Lejkersima (2020. godine).

"Uzbuđen sam što ću raditi sa jednim od najboljih igrača ikada. Može da nam prenese svoje znanje i jedva čekam da učim od njega. Ima prsten i kao igrač i trener i to je veoma važno. Siguran sam da ćemo uživati na terenu. Što se mene tiče, dobro izgleda sve na početku, sada kreću trening kampovi i treba ostaviti što bolji utisak", zaključio je Marjanović.