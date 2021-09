Matijas Lesor je dugo čekao ugovor i tek sada je našao novi klub.

Izvor: MN Press

Nekadašnji centar Crvene zvezde Matijas Lesor je konačno pronašao novi angažman! Francuz je celog leta bio meta mnogih klubova, a na kraju će ipak zaigrati Evroligu i to zahvaljujući povredi.

Lesora je tražila Crvena zvezda, ali do dogovora nije došlo. Kao moguća destinacija pominjao se i Partizan, ali ni od toga nije bilo ništa.

Kako se sezona približavala rasla je nervoza kod Francuza, koji je javno kritikovao Monako i bio nezadovoljan što mu u kneževini nije ponuđen adekvatan novi ugovor. Sada je potpisao saradnju sa Makabijem iz Tel Aviva, javlja izraelski novinar Rui Koen.

On će potpisati kratkoročni ugovor sa opcijom produžetka, a razlog njegovog dovođenja je pre svega teža povreda hrvatskog centra Ante Žižića. On će propustiti gotovo dva meseca na startu sezone i Lesor će imati to vreme da dokaže da je validna evroligaška opcija.

To znači da će se uskoro sastati i sa svojim bivšim timom, pošto Makabi igra sa Crvenom zvezdom u drugom kolu Evrolige 7. oktobra.

Lesor je prošle sezone u Evrokupu za Monako prosečno beležio 12,5 poena i 6,1 skok po meču, a bio je i MVP četvrtfinala-.