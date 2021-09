"Naši juniori su nedavno osvojili turnir u Beogradu, a MVP je bio naš Amsal Delalić koji je prošle godine došao iz Tuzle. Zašto o tome ne pričamo?", pitao je direktor Igokee.

Predstavnici Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, tačnije generalni sekretar te federacije Amer Čolan, doveo je u pitanje nastup Igokee u Ligi šampiona i ABA ligi, jer nije dobila saglasnost saveza za to.

Vuk Radivojević, nekadašnji kapiten Crvene zvezde i reprezentativac Srbije, a sada uspješni direktor Igokee, oštro je odgovorio Čolanu gostujući na banjalučkoj ”ATV”.

"Žao mi je što moramo uopšte da pričamo o ovome, ali samovolja generalnog sekretara Amera Čolana dovodi do toga da vuče cijeli Savez u propast. Moram da ispred cijelog kluba demantujem sve ono što je on izgovorio ovih dana, Upravni odbor nije donio nikakve odluke, a što se tiče naših nastupa u Ligi šampiona i ABA ligi, on o tome sigurno neće odlučivati. Mi smo popunili prijavu za učešće u Ligi šampiona koja nam je poslata od Saveza i koju je Savez ovjerio i proslijedio u "BCL" (Ligu šampiona). Savez ovjerava prijave a Liga šampiona odlučuje koji će klubovi učestvovati. Imamo svu potrebnu dokumentaciju i tu se završava priča", pričao je Radivojević.

On je naglasio da je u klubu u kojem radi uvijek interes košarke na prvom mjestu.

Nikad ne gledamo odakle koji igrač dolazi. Kod nas imamo košarkaše svih nacionalnosti i vjeroispovesti. Na to nikad nismo gledali ni u mlađim kategorijama ni u prvom sastavu. Dali smo prošle godine dva reprezentativca u Bosni i Hercegovini, tri u Srbiji. On može da priča da smo okrenuti ka Srbiji, jesmo i uvijek ćemo biti, ali pravimo igrače i za BiH i nikad nikome nismo zabranili da igra za BiH, što je činjenica. Naši juniori su nedavno osvojili turnir u Beogradu, a MVP je bio naš Amsal Delalić koji je prošle godine došao iz Tuzle. Zašto o tome ne pričamo?".

Igokea će naredne sezone direktno učestvovati u Ligi šampiona s obzirom da je imala veoma zapažene rezultate u prošlogodišnjem ciklusu.

"Čolan bi trebalo da se uhvati svih uspjeha klubova iz BiH prošle sezone, prvenstveno Igokee koja je napravila najveći rezultat u istoriji. Naši rezultati doveli su do toga da smo otišli direktno u grupnu fazu Lige šampiona ove sezone. Pored toga učestvovali smo u plej-ofu ABA lige, naš trener je bio najbolji trener sezone, a Dalibor Ilić među tri najbolja mlada igrača FIBA Lige šampiona. Generalni sekretar Čolan se bavi lažima, blati ime Saveza, samoinicijativno šalje dopise FIBA. On kaže da želi da utiče na poboljšanje BiH košarke, ali radi sve suprotno. Treba da se priča i o rezultatima Borca i Sparsa. Videli smo i na posljednjoj Skupštini ABA lige da su donijete odluke u interesu košarke i da sve ide naprijed. Skupština je napravila veliki korak za cio region, ABA liga će biti jedna od najstabilnijih u Evropi. Organizacija sve vreme radi u interesu košarke u regionu i pokušava da nađe zajednički jezik sa Savezom. ABA liga će ponovo imati dva učesnika iz svakog nacionalnog takmičenja. Iz ABA 2 lige se ulazi u ABA 1 i svi ti klubovi će se boriti za ulazak u viši rang. Umesto da pričamo o lijepim stvarima, pričamo o ovome i tome se neće stati na kraj dok ne ode generalni sekretar", rekao je Radivojević.