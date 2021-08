U šest ciklusa svaka reprezentacija odigraće 12 utakmica, po šest na domaćem terenu i u gostima.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Crnogorska košarkaška reprezentacija smještena u četvrti šešir za žrijeb kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2023, koji će biti održan u utorak, 31. avgusta, u sjedištu Međunarodne košarkaške federacije (FIBA), s početkom u 12 sati.

Crnogorski košarkaši su u istoj grupi s Hrvatskom, Letonijom i Ukrajinom, pa su to reprezentacije s kojima se ne mogu sastati u prvom krugu kvalifikacija za Mundobasket, čiji će domaćini biti Filipini, Japan i Indonezija.

Crna Gora je do kvalifikacija došla pobjedom nad pretkvalifikacionom turniru u Podgorici, u konkurenciji Islanda i Danske.

U prvom šeširu su, od 32 reprezentacije koje se bore za 12 mjesta koja vode na SP, nalaze se Španija, Francuska, Slovenija i Srbija, a reprezentacije su raspoređene prema poziciji na aktuelnoj FIBA listi.

U drugom su Italija, Litvanija, Grčka i Njemačka, a u trećem Češka, Poljska, Rusija i Turska.

U petom šeširu su Finska, Gruzija, Belgija i Mađarska, u šestom Velika Britanija, Izrael, Bosna i Hercegovina i Holandija, u sedmom Island, Estonija, Bugarska i Bjelorusija, a u osmom Sjeverna Makedonija, Švedska, Portugal i Slovačka.

Žrijebom će biti određeno osam grupa sa po četiri reprezentacije iz kojih će prve tri nastaviti takmičenje u drugom krugu, prenoseći sve rezultate iz prvog dijela.

U drugom dijelu kvalifikacija spajanjem po tri reprezentacije biće stvorene nove četiri grupe od po šest timova, iz kojih će po tri najbolje izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo.

Isti način kvalifikacija bio je primjenjen i za Svjetsko prvenstvo 2019. u Kini, prvom na kojem su nastupile 32 reprezentacije, a na koje se Crna Gora senzacionalno plasirala.

U šest ciklusa svaka reprezentacija odigraće 12 utakmica, po šest na domaćem terenu i u gostima.

Prvi ciklus u kojem će se odigrati dvije utakmice je od 22. do 30. novembra ove godine. Od 21. februara do 1. marta 2022. biće odigrane još dvije utakmice, a prvi krug kvalifikacija će završiti u terminu od 27. juna do 5. jula sljedeće godine.

Drugi dio kvalifikacija će započeti s dvije utakmice u razdoblju od 22. do 30. avgusta 2022, nastaviti se s drugim ciklusom od 7. do 15. novembra, a završiti 2023. s posljednje dvije utakmice u terminu od 20. do 28. februara.