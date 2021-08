Muška košarkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Podgorici selekciju Danske 79:68 (25:13, 21:22, 12:20 i 21:13), u utakmicu trećeg kola E grupe pretkvalifikacionog turnira za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Crnogorski košarkaši upisali u drugi trijumf, nakon što su na startu savladali Island 83:69.

Danska he bez pobjede, a u prvom kolu izgubila je od Islanda 91:70.

Izabranici selektora Boška Radovića opravdali su ulogu favorita, ali su do pobjede došli teže od očekivanog.

Crnogorski košarkaši bolje su počeli meč i u 16. minutu imali su prednost od 17 poena (38:21).

U trećem dijelu meča Danska je serijom 18:3 napravila potpuni preokret i u 28. minutu povela 53:49.

Domaći satav, oslabljen neigranjem Marka Todorovića i od sredine treće četvrtine isključenog Dina Radončića, sa sedam uzastopnih poena uspio je da ponovo preokrene rezultat i do dođe do vođstva, koje je do kraja meča uspio da uveća.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Nikola Ivanović sa 18, Džastin Kobs je ubacio 16, dok je Radončić meč završio sa 13 poena.

U danskoj reprezentaciji najbolji je bio Sebastijan Aris sa 15, dok su po 13 poena dodali

Danijel Mortensen Silvester Berg.

Sjutra je na turniru slobodan dan, a Crna Gora će u narednom kolu, u ponedjeljak, igrati sa Islandom.