Nikola Jokić u narednom periodu neće moći da računa na jednog od najboljih saigrača

Izvor: Jevone Moore / Zuma Press / Profimedia

Denver je u velikom problemu, a kako javljaju tamošnji mediji, još jedan duži period ovaj tim neće moći da računa na Kristijana Brauna, jednog od najboljih Jokićevih saigrača i svakako najskupljih. I nije problem samo u Braunu, pošto ni najzvučnije pojačanje Kem Džonson neće igrati protiv Minesote u noći između subote i nedjelje.

Nakon što je Kristijan Braun povrijedio lijevo stopalo, prema izvorima ESPN-a procjena njegove povrede biće ponovo urađena za šest nedjelja. Prema tome, Nikola Jokić bar još mjesec i po dana neće moći da računa na igrača čiji ugovor iznosi 125 miliona eura. Braun je odigrao meč protiv Klipersa, za 16 minuta ubacio šest poena i zabilježio po četiri skoka i asistencije, a iz igre je bio nepogrešiv, ali sada Denver neće moći da računa na njega. Jasno je da je ovo veliki problem za Dejvida Ademlana, iako Braun nije na sjajnom nivou kao prethodne sezone.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

U sezoni za nama, jedan od najplaćenijih igrača Denvera bilježio je 15,4 poena, 5,2 skoka i 2,6 asistencija po meču, a sada je njegov doprinos znatno slabiji pa ubacuje 11,4 poena, hvata 4,4 lopte i dijeli tri asistencije za skoro 30 minuta na terenu. S druge strane, on nije jedini sa ne tako sjajnom statistikom u Denveru, pošto nešto slabije partije pruža i Kem Džonson.

Još jedan igrač na kojeg Denver neće računati u meču protiv Minesote je najzvučnije pojačanje Nikole Jokića. I mada ga centar iz Sombora uporno brani pred očima javnosti, navijačima je jasno da se Džonson nikako ne može uklopiti u tim iz Kolorada. Statistika potvrđuje – u sezoni 2024/25 ubacivao je skoro 19 poena po susretu dok je nosio dres Bruklina, doveden je u Denver kao sjajan igrač, ali sada ubacuje jedva 7,2 poena po susretu.

Denver naredni meč igra protiv Minesote na gostujućem terenu u noći između subote i nedjelje od dva sata poslije ponoći. Denver je drugi na tabeli, odmah iza Oklahome sa devet pobjeda i dva poraza, dok se Minesota nalazi na petom mjestu i ima pobjedu manje, odnosno dva poraza više od tima Dejvida Adelmana (8–4).