Meč između Hapoel Tel Aviva i Valensije će u Španiji da bude odigran pred praznim tribinama i to nije jedina zabrana koja je na snazi pred evroligaški okršaj.

Evroliga je tek počela, problemi su se odmah pojavili. Meč četvrtog kola između Valensije i Hapoel Tel Aviva biće odigran pred praznim tribinama. To su najnovije informacije koje stižu iz Španije uoči utakmice. Meč se igra u srijedu od 20.30 časova i obe ekipe imaju isti učinak (2-1).

To nije jedina zabrana koja je na snazi kada je u pitanju ovaj meč. Jedan novinar otkrio je i neke druge stvari koje su se dešavale, a koje imaju direktne veze sa utakmicom. Čak su i novinarima zabranjene određene stvari...

El Hapoel Tel Aviv ya está en Valencia. Hubo orden de no hacer público el dato de la llegada ni siquiera a los medios de comunicación. Las fuentes que nos suelen confirmar la llegada de los aviones tenían orden de silencio. Sin cámaras ni testigos llegó ayer el equipo de Israel — Juan Carlos Villena (@juancvillena)October 14, 2025

"Hapoel je već stigao u Valensiju. Dobijena je naredba da se ništa od toga ne objavljuje javno, da se informacije o njihovom dolasku ne dostavljaju ni medijima. Čak je i ljudima koji su zaduženi za to zabranjeno da pričaju. Bez kamera je stigla izraelska ekipa u Španiju", napisao je Huan Karlos Viljena.

Na pojedinim mečevima u Španiji u drugim sportovima navijači su pružali podršku Palestini i to je jedan od razloga za ovakvu odluku. Izgleda da Španci nisu smjeli da garantuju bezbjednost učesnika, pa su riješili da se meč igra bez prisustva publike. Dakle, Vasa Micić će sa saigračima zaigrati u praznoj dvorni.