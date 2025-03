Srpski košarkaški trener Vlade Đurović analizirao je Partizanove šanse za prolaz u Evroligi meč protiv Efesa.

Izvor: MN Press

Nekoliko sati pred meč Partizan - Efes u Beogradskoj areni, srpski trener Vlade Đurović iznio je prognozu završnice ligaškog dijela Evrolige. Prema njegovom mišljenju, crno-bijeli su i dalje u trci za Top 4 i ujedno za direktan plasman u plej-of, ali i upozorava da će dvije pobjede u preostalih pet kola biti malo za tim Željka Obradovića.

"Željko je bio u pravu kada je rekao da su svih pet utakmica velika finala. Ovo je prvo, a ako dobije svih pet imaće 20 pobjeda i biće u Top 4 ako se ne umiješa Zvezda. Ako dobije četiri, mogao bi u Top 6. Ako dobije 3, najviše 10. mjesto. A, ako dobije dvije, biće ispod crte. Dakle, Partizanu dvije pobjede ne znače ništa", kazao je Đurović za TV Arena sport.

Partizan će u preostalih pet kola dočekati Efes, pa Albu, zatim će gostovati Bajernu i Žalgirisu i u poslednjem kolu će dočekati Real Madrid. Đurović je rekao da su tri tima praktično sigurna u vrhu tabele Evrolige.

"Imamo situaciju da su Olimpijakos, Panatinaikos i Fenerbahče sigurni u Top 3. Za četvrto mjesto se bore, Monako, Zvezda, Partizan, pa i Real. A ako se Real bude borio, onda to znači da nema Zvezde i Partizana, odnosno da ih je pobijedio. A, ako ga pobjede ovde, onda on nema šansu. Ili ćemo biti gore bez Reala, ili će Real biti bez nas, nema šanse da bude drugačije, jer Real igra dvije utakmice sa nama ovdje".

"Oprez, Luka je već pobijedio Partizan u Areni"

Upozorio je Đurović crno-bijele da ih čeka težak posao protiv iskusne ekipe Efesa i trenera Luke Bankija koji je sa Virtusom već savladao Partizan u Beogradu.

"Igraju sa ekipom koja je iskusna, koja ima 11 igrača oko 30 godina, a najmlađi ima 25 godina. Mnogo su jaka ekipa i niko nije rekao danas da je Luka Banki pobijedio Partizan sa Virtusom, a vidimo gdje je Virtus. On opet dolazi i mora se obratiti pažnja na to", kazao je on.

Ne želi Đurović da daje značaj nedavnom porazu Partizana od Dubaija u ABA ligi.

"Poslije Dubaija ovo je drugačija utakmica, drugačija motivacija, drugačiji teren. Partizan je favorit. I da uzmemo u obzir sve kvalitete Efesa, 55-45 je za Partizan, jer su na njegovoj strani i publika i dobar tim. Ako bude došlo do igre poen za poen i da jedna lopta odlučuje, onda je to nešto drugo. Oni su namazaniji i iskusniji, a mislim da bi Partizan to trebalo ranije da riješi i da dobije bez drame. Naravno, nisam neka Baba Vanga, ali mislim da bi tako trebalo da bude", zaključio je Vlade Đurović.