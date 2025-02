Nikola Jokić je prethodne noći ispisao istoriju NBA lige sa 19 asistencija protiv Indijane.

Nikola Jokić odigrao je prethodne noći još jednu partiju koja će ući u istorijske knjige. U pobjedi svog Denvera protiv Indijane (125:116), Jokić je zabilježio 18 poena, devet skokova i 19 asistencija, što je njegov rekord karijere. Uz to, Jokić je imao i tri ukradene i jednu blokadu, pa se zaista može reći da je odigrao savršenu utakmicu.

Nije upisao tripl-dabl, za to mu je falio jedan skok, ali je Jokić došao do 19 asistencija i prvi je centar koji je to uspio da ostvari još od 1968. godine i Vilta Čemberlena. Ujedno je Čemberlen i jedini centar koji je odigrao meč sa više asistencija od njega - 21.

Most AST in a game by a Center:



21 — Wilt Chamberlain

19 — Nikola Jokic

19 — Wilt Chamberlain

18 — Nikola Jokic

18 — Nikola Jokic

17 — Nikola Jokic

17 — Nikola Jokic

17 — Nikola Jokic

17 — Wilt Chamberlain

16 — Nikola Jokic (11x)pic.twitter.com/e6RpAOxP6B — StatMamba (@StatMamba)February 25, 2025



Naravno, neće ta statistika posebno interesovati Jokića, za njega je najvažnija pobjeda, a ovo je prva nad "plej-of" ekipom u NBA još od kraja decembra za Denver. Nakon bolnog poraza od Lejkersa, ostavili su daleko bolji utisak na gostovanju u Indijani, s tim da opet odbrana nije bila naročito impresivna.

Jokić je najveću pomoć imao u Aronu Gordonu koji je postigao čak 25 poena za 24 minuta - baš zbog asistencija Somborca - dok je Porter dodao 19, Braun 17, a Marej još 16. Sa klupe je konačno doprinos počeo da daje i Zik Nađi sa 14 poena, dok je Vestbruk stao na svega sedam. Znamo da može mnogo bolje od toga i njegove kvalitetnije partije biće potrebnije Denveru kako se bude sve više približavao plej-of.

Što se tiče Indijane, kod njih je Majls Tarner imao 23 poena, ali svega dva skoka i dvije asistencije, dok je Tajris Haliburton susret završio sa 19 poena i 15 skokova. Takođe, Sijakam je imao 19.

Naredni meč Denver igra u noći između četvrtka i petka protiv Milvokija u gostima.

NBA rezultati 25. februar: