Trener L.A. Lejkersa Džej Džej Redik održao moćan govor posle pobede nad Denverom i posebno se osvrnuo na partiju Luke Dončića. Jedan komentar dovoljan je da shvatimo koliko se smeje Dalasu za poklon veka.

Izvor: Reddit/r/NBA/Screenshot

Slovenački košarkaš Luka Dončić pokazao je da je "zarđao" nakon što je trejdovan iz Dalasa u L.A. Lejkerse i zabrinuo je sve u novom klubu. Ne i trenera Džej Džeja Redika, koji je verovao u njega i u njegov plan igre, tako da mu je uzvratio fantastičnom partijom u pobedi L.A. Lejkersa nad Denverom u gostima (123:100).

Dončić je za pola sata na parketu upisao 32 poena, 10 skokova, sedam asistencija, četiri ukradene lopte i jednu blokadu, za šta je nagrađen aplauzima čitave svlačionice. I ne samo to, tokom govora koji je držao raspoloženi Redik u svlačionici, svestan da mu je to možda i najveća trenerska pobeda do sada, prstom je pokazao ka Dončiću i rekao da je njegova partija bila vredna nagrade za "najbolju defanzivnu petorku sezone".

Believe in it. JJ has us ready to run through a wallpic.twitter.com/VYxoZUMEFj — Los Angeles Lakers (@Lakers)February 23, 2025

Bila je to jasna aluzija na komentar generalnog menadžera Nika Herisona koji se odrekao Luke Dončića, baš zbog toga što je smatrao da sa Slovencem u timu - koji se ne zalaže preterano u odbrani - Dalas ne može da dođe do šampionske titule, dok to može sa Entonijem Dejvisom koga su doveli iz Lejkersa."Bio sam toliko naoštren danas. Trebalo je da mogu da odspavam. Nisam mogao da spavam sinoć, ni da odremam, bio sam budan do pet ujutru", rekao je Redik dok se obraćao svojim igračima: "Ležao sam na podu, zamišljao kako da odigramo meč. A vi ste čak i to uspeli da nadmašite. Naša predanost i naša vera u plan igre... Sve je bilo sjajno, Luka lepo je videti te opet. Vratio si se. Odbrana za najbolju petorku sezone".

Zašto nije spavao zbog Jokića?

"Maltene nisam spavao uopšte od kada smo završili meč sa Portlandom. Razmišljao sam mnogo o ovoj utakmici. Mnogo sam srećan zbog načina na koji su se igrači držali plana igre. Bilo je momenata tokom sezone kada bi odustali samo od tog plana. Sada nisu, borili su se mnogo više nego što sam i mogao da zamislim i to me je oduševilo", rekao je ponosni mladi trener koji je smislio kako da "uguši" Jokića.

"Rekao sam mu da će lopta da bude u njegovim rukama mnogo. Tražio sam od njega da ima tu epizodu ludila, gde viče, ima reakciju. To je Luka kakvog poznajem, to je taj pravi!".

Da li je probudio i Dončića?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Dok su stizale informacije da je Luka Dončić nezainteresovan za košarku i da su u Dalasu u pravu što su ga trejdovali, ipak smo videli da to nije tačno. Za vreme pauze tokom Ol star vikenda u San Francisku, Dončić je bio na specijalzom zadatku u Meksiku gde je uz sebe imao pomoćnog trenera Lejkersa Skota Bruksa.

Pretpostavka je da je namerno lagao da bi sebe dodatno motivisao, pošto smo videli da su o njemu svašta pričali u prethodne tri nedelje, počevši od toga da ima višak kilograma.