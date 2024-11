Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore okupila se danas u Podgorici, nakon čega će do srijede trenirati u Baru i spremati se za nastavak kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Izvor: KSCG

Naša selekcija sedmog novembra gostuje Luksemburgu, a tri dana kasnije u Baru dočekuje Bosnu i Hercegovinu. U grupi je još Švajcarska, a Crna Gora nakon dva kola ima maksimalan učinak, budući da je u prethodnom kvalifikacionom ciklusu savladala Švajcarsku u Igalu (85:61), a BiH u Sarajevu (91:70). Poput Crne Gore, i Luksemburg ima dva trijumfa, pišu Vijesti.

"Očekuje nas prvo meč protiv Luksemburga, koji ima skor od dvije pobjede, što je za nas iznenađenje. Ne razmišljam o selekciji Bosne i Hercegovine, jer želimo da pobjedom budemo ispred Luksemburga i samim tim sebe dovedemo u situaciju da već sada zakoračimo ka Evropskom prvenstvu. Naš cilj je da igramo jaku odbranu i da iskoristimo šanse u napadu. Protiv Luksemburga imamo iskustvo od prije dvije godine kada smo igrali u okviru Igara malih zemalja Evrope, a manje – više je isti sastav, tako da imamo ideju kako da igramo protiv njih i šta treba da radimo. Ostaje nam da na terenu pokažemo naš kvalitet, posebno mlađe igračice koje su dobile šansu na turniru u Meksiku, kako bi nastavile kontinuitet igranja u reprezentaciji", kazala je selektorka Crne Gore, Jelena Škerović, prenose Vijesti.

Nastavak kvalifikacija Crna Gora čeka sa dosta problema – na turniru za plasman na Svjetsko prvenstvo u Meksiku, povredu prednjeg ukrštenog ligamenta zadobila je Ksenija Šćepanović, a nedugo nakon toga istu operaciju imala je i Anastasija Drobnjak. U međuvremenu, Božica Mujović se oprostila od nacionalnog dresa, a već neko vrijeme van terena zbog povrede je Jelena Vučetić. Sve to uz činjenicu da će Crna Gora, baš kao u Meksiku i sada biti bez pomoći Amerikanki, jer su Markiša Gatling i Taja Rejmer povrijeđene.

"Ovih 15 djevojaka koje su na spisku u dobroj su formi, igraju, zdrave su i spremne su za nove izazove. Nadam se da će biti na nivou koji nam treba da bi odgovorili izazovu koji slijedi", naglasila je Škerović.

Selektorka je napomenula da je korisno što je reprezentacija igrala pretkvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, tako da se nakon samo dva mjeseca ponovo okuplja.

"Pauza između prozora je godinu dana, tako da je za nas bilo korisno učešće u Meksiku, jer smo nakon ovog ljeta napredovali kao ekipa. Ono što je najvažnije je da su igračice koje nijesu imale internacionalno iskustvo stekle veliko samopouzdanje. Sada smo ponovo tu, zatim u februaru slijedi novi ciklus, tako da je to bitno, da imaju minutažu, jer takve mečeve nemaju djevojke, posebno koje igraju samo WABA ligu. Umjesto pauze od godinu, mi smo nakon dva mjeseca zajedno, to doprinosi uigravanju, mnogo je lakše i trenerima i njima. Nadam se da će kroz ove minute kroz ova tri ciklusa napredovati i da ćemo na sljedećem Evropskom prvenstvu možda imati iskustvo da napravimo i korak više", kazala je Škerović, prenose Vijesti.

Naše košarkašice imaju šansu da izbore osmo uzastopno prvenstvo Evrope, što je nevjerovatan podatak, s obzirom na bazu…

"Mi imamo 15 profesionalnih igračica, a redovno se pojavljujemo na prvenstvima Evrope. To je enigma za cijelu Evropu, jer ne postoji objašnjenje. Mislim da to nije prepoznato na pravi način u našoj zemlji, jer se o tome priča možda deset dana nakon određenog uspjeha, a onda se to zaboravi. Sve zemlje imaju veliki broj, po 100 igračica u Evroligi, a mi imamo 15 igračica na spisku, od čega su tri iz U18 selekcije. Jedna igra Evroligu, Marija Leković nema minutažu, dvije igraju Evrokup, a ukupno šest igra van države, tako da je sve ovo zaista fenomenalan rezultat", objasnila je Škerović.

Crna Gora će se za meč sa Luksemburgom spremati u Baru, a u "Topolici" će dočekati BiH.

"Kao direktor reprezentacija Crne Gore, želim da izrazim iskrenu zahvalnost predsjedniku Opštine Bar Dušanu Raičeviću za podršku i nesebičan doprinos promociji ženske košarke u Baru i cijeloj Crnoj Gori. Prepoznavanjem uspjeha i potencijala ove generacije naših košarkašica, koje ostvaruju izvanredne rezultate na evropskoj i svjetskoj sceni uprkos brojnim izazovima, pokazali ste istinsku posvećenost razvoju sporta i podršci mladim talentima. Zahvaljujući angažmanu Dušana Raičevića, Bar je postao centar inspiracije i podrške za brojne mlade djevojke koje žele da se bave košarkom, pružajući im priliku da napreduju kroz ovaj plemeniti sport. Time je prvi čovjek Bara ne samo doprinio razvoju ženske košarke, već je dodatno obogatio sportsku kulturu Bara, pruživši mladima mogućnost da usvoje vrijednosti zdravog načina života i timskog duha", kazao je Dragan Vukčević, direktor reprezentacija KSCG, uz "zahvalnost za sve što Opština Bar daje veliki doprinos popularizaciji košarke u našoj zemlji."