PARTIZAN - MONAKO 79:74

Izvor: MN Press

Košarkaši Partizana poraženi su od Monaka rezultatom 79:74 u okviru 6. kola Evrolige

Na krilima punog Pionira Partizan je krenuo silovito i poenima Džonsa i Pokuševskog stigao do prednosti od 4:0. Uslijedio je odgovor Monaka preko Okoba i Dialoa koji su pravili velike probleme crno-bijelima u prvom poluvremenu. Gosti su sredinom prve dionice uspostavili kontrolu nad mečom, a posle nekoliko diskutabilnih sudijskih odluka hala je proključala. Svaka sporna lopta išla je u ruke gostiju koji su šutnuli 13 slobodnih bacanja, dok je Partizan samo dva puta bio na liniji penala.

Prednost Monaka posle 20 minuta igre iznosila je +13 (33:46).

Drugo poluvrijeme krenulo je serijom crno-bijelih 5:0.

Zategli su domaći košarkaši odbranu, krenuli u presing po cijelom terenu i to je dalo rezultata.

Bonga se bacao na glavu po parketu, defanziva je funkcionisala, a posle slobodnih bacanja Vanje Marinkovića Partizan je prišao na samo dva poena zaostatka 51:53.

Trojkom Lundberga Partizan je poveo 54:53, ali je do kraja dionice preko Okoba i Dialoa Monako stigao do +5. Opet je Partizan primio trojku u poslednjoj sekundi četvrtine, po ko zna koji put se to dešava.

Poslednja dionica donijela je veliku borbu, ogromnu energiju Partizana i mnogo preokreta. Nakić je sa nekoliko odličnih poteza pokazao da je zreo za veću priliku u Evroligi, pogodio je bitnu trojku, pa odigrao fantastičnu odbranu.

Taman kada je Partizan vratio prednost, glupost Brendona Dejvisa koji je bacio kontru gostima, a Dialo je poentirao uz faul.

Nakon toga i Okobo pogađa težak šut preko Pokuševskog i donosi svom timu +5 na 6 minuta do kraja meča.

Nije moglo bez spornih situacija ni u drugom poluvremenu.

Strazel postiže poene nakon što je uskočio u teren iz auta. Deža-vu iz meča sa Virtusom. Klupa Partizana dobija tehničku, a gosti koriste poklon! Prosto je nevjerovatno da ne poznaju elementarna pravila košarke...još gore ako ne žele da vide! Monako je otišao na +8 62:70, ali se crno-bijeli nisu predavali!

Džons i Džons sa linije penala i međusobnom saradnjom vraćaju meč na jedan posed zaostatka.

Gledali smo rovovsku bitku, smenjivanje u prednosti, a onda je na scenu stupio Ife Lundberg.

Kao da mu je led tekao venama umjesto krvi, pogodio je trojku preko ruke za prednost Partizana 73:72 na minut do kraja.

Međutim Eli Okobo pogađa preko ruke, Bonga promašuje trojku, a Džejms pogađa uz faul.

Promašio je Džejms dodatno bacanje, fauliran je Lundberg koji je bio polovičan, ali Bonga nije uspio da uhvati loptu posle njegovog drugo promašaja.

Lojd je donio sa penala svom timu + 4 na 11 sekundi do kraja, Obradović je tražio tajm-aut, ali kasno.

Pobjeda je otišla u ruke gostiju koji su odigrali odličan meč.

Najefikasniji u redovima Monaka bio je Dialo koji je postigao 18 poena, a odlično su ga pratili Okobo i Džejms koji su dodali po 15.

Kod Partizana po 15 poena Lundberga i Karlika Džonsa, 11 je dodao Bonga koji je imao i 10 skokova, a po 8 su postigli Nakić i Tajrik Džons.

Partizan već u petak očekuje meč u Istanbulu protiv Fenerbahčea, dok će Monako u goste Žalgirisu.