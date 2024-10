Nagetsi ostvarili prvu pobjedu u predsezoni

Denver Nagetsi pobijedili su u pripremnoj utakmici Minesota Timbervulvse 132:126, velike dužnike iz prošle sezone. Nikola Jokić odabrao je da ovog puta praktično ni ne šutira za 28 minuta, tokom kojih je postigao samo četiri poena, iz pet pokušaja za dva, dok za tri nije ni gađao.

Ipak, sa po sedam skokova i asistencija uradio je sve što je bilo potrebno da njegov tim dobije bar malu osvetu za eliminaciju u prošlosezonskom plej-ofu, kojom su Nagetsi ostali bez NBA titule. Koliko je bio koristan bilo je vidljivo već na poluvremenu, do kojeg se nije ni upisao, a njegov tim je sa njim na terenu imao vođstvo od 17 poena, jer je do tada uhvatio šest skokova, uz pet asistencija i dvije ukradene. Iako to mnogi nisu ni primijetili dok nisu vidjeli statistiku, pogledajte kako je igrao:

Nikola Jokić at halftime:



0 points

0/1 FG

6 rebounds

5 assists

2 steals

+17



MVPpic.twitter.com/SHDW0yLrjS — Ethical Hoops (only takes Ws) (@EthicalHoopz)October 18, 2024

Posle mnogo osporavanja, plejmejker Džamal Marej postigao je 25 poena, uz pet asistencija i po dvije ukradene lopte i blokade, a krilo Majkl Porter Džunior ubacio je 16, uz osam skokova.

Kao da je Jokić želeo da im pomogne da se što prije vrate u prepoznatljivu formu i da demantuju tvrdnje da on oko sebe više nema šampionski tim. Hrvatski košarkaš Dario Šarić je sa klupe postigao 13 poena za Denver, koliko je postigao i još jedan novajlija, čuveni Rasel Vestbruk.

U poraženom timu je najefikasniji bio Luka Garza, reprezentativac Bosne i Hercegovine, koji je postigao 29 poena. Uz njega je efikasan bio Dejšen Niks, bek koji je postigao 17 poena. Važno je naglasiti da za Minesotu nije igrao njen najbolji igrač Entoni Edvards, kao ni još nekoliko nosilaca, centar Rudi Gober, novi krilni centar Džulijus Rendl i drugi. Bila je ovo poslednja provjera Denvera pred novu sezonu, koju će početi za nedelju dana, utakmicom protiv Oklahome kod kuće.