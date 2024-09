Doskorašnji centar Partizana Alen Smailagić mnoge je zaintrigirao novom izjavom u Litvaniji.

Izvor: MN Press

Alen Smailagić je ove sezone rešio da promeni sredinu i iz Partizana je otišao u Žalgiris. Igraće i dalje Evroligu, a sada će mu trener biti Andrea Trinkijeri. U intervjuu za strane medije on se dotakao odluke da napusti crno-bele i istakao da nikakve veze sa tim nema Željko Obradović, a ni Partizan.

"Nije to bila odluka, jednostavno bolja prilika da igram košarku. U Srbiji se dešavaju neke stvari o kojima ne bih hteo da govorim. Ali nisam hteo da budem okružen takvom energijom...", rekao je Alen Smailagić za "Basketnjuz".

Istakao je da je Partizan sjajna sredine, a Željko Obradović sjajna trener. Ipak odlučio je da promeni nešto i ode u drugu zemlju košarke Litvaniju. "Partizan kao klub je sjajan, trener je sjajan. Željko Obradović mi je kao otac, kao strogi otac doduše. Ali neke stvari koje su se dešavale u zemlji, nisam hteo da budem deo toga. Ne želim ni sa kim da se bijem. Samo želim da igram košarku i konačno uživam u njoj", naglasio je povremeni reprezentativac Srbije.

Na opasku da je bilo reči o problemima u svlačionici Partizana istakao je da problema nije bilo, ali da se jesu dešavale neke stvari koje su van kontrole. O čemu je reč, nije nekadašnji košarkaš Golden Stejt Voriorsa precizirao.

"Nije to. Bili smo jedinstveni. Voleli smo jedni druge. Samo su se dešavale neke stvari koje su van naše kontrole. Čak i van trenerove kontrole. To je sve dolazilo sa strane, a neki od nas su se prvi put susreli s time. Teške odluke moraju da se donesu s vremena na vreme i to je to", istakao je on.