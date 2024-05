Luka Dončić i Kajri Irving odigrali najslabije mečeve u seriji protiv Minesote.

Izvor: ADAM DAVIS/EPA

Slovenački košarkaš Luka Dončić imao je priliku da tokom noći "overi" plasman u finale NBA lige, međutim propustio je priliku. Minesota je slavila 105:100 u Teksasu i tako je izbjegla "metlu", pa će pred svojim navijačima za dva dana imati priliku da još zakomplikuje stvar. Trenutno, Dalas vodi 3:1 i još ima tri meč-lopte za prolazak u finale, a niko se do sada u istoriji plej-ofa NBA nije vratio iz 0:3.

To će probati da spriječe Irving i Dončić, ali će morati da igraju mnogo bolje nego što je to bilo prethodne večeri. Obojica su bili ispod svakog nivoa, iako je Dončić na svom kontu imao 28 poena. Ali, to je od 10 pogođenih penala, iz igre je šutirao tek 7/21. Njega "izvlači" 15 skokova i 10 asistencija, dok Irvinga ni to...

Iskusni bek meč je završio sa 16 poena (6/18 iz igre), uz dva skoka i četiri asistencije, dok se ne može reći da je dobar posao obavio u defanzivi. Entoni Edvards je bio mnogo bolji nego u dosadašnjoj seriji sa Dalasom i imao je 29 poena (11/25), deset skokova i devet asistencija. Uz njega je "iskočio" Tauns sa 25 poena, dok je solidan meč odigrao i Konli sa 14 i sedam asistencija.

Naredni meč igra se u noći između četvrtka i petka od 2.30 u Mineapolisu. Podsjetimo, u NBA finalu je već Boston i bez obzira na rezultate mečeva Dalasa i Minesote neće početi pre 7. juna.