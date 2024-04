Vasilije Micić će igrati za Srbiju na Olimpijskim igrama!

Izvor: Youtube/ Charlotte Hornets/Printscreen

Vasilije Micić će igrati na Olimpijskim igrama u Parizu! On je na završnoj konferenciji za medije povodom kraja sezone u Šarlot Hornetsima otkrio američkim medijima da planira da nastupi u Lilu na turniru na kome će se Srbija naći u grupi sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Pošto je zbog priprema za odlazak u NBA ligu propustio Svjetsko prvenstvo u Manili na kome su "orlovi" završili kao drugoplasirani i vratili se kući sa srebrom oko vrata, sada je spreman za povratak u nacionalni tim.

"Naravno bio bih srećniji da igramo u plejofu, to hoćemo svi, ali sada je sezona gotova i zaista želim da se posvetim i analiziram šta je neophodno da se poboljša za narednu sezonu. Dolaze Olimpijske igre krajem jula i u avgusta, tako da ću imati malo vremena i da se takmičim, da ne ispadnem iz takmičarske forme. Ali prije i poslije toga ću raditi na mnogo toga", rekao je Micić.

On je sezonu počeo u Oklahomi gdje je pored Šaja Gildžusa Aleksandera jako malo igrao, a onda je trejdovan u Hornetse u kojima je imao neke sjajne partije i gdje je dokazao da mu je zaista mjesto u NBA ligi.

"Osjećam se kao da su bile dvije drugačije sezone u jednoj. Bilo je jako kratko, ali je bilo dinamično i uzbudljivo. 82 meča u recimo šest mjeseci, to je bilo novo iskustvo za mene. Oba tima su mi pomogla da skupim iskustvo kao nešto stariji ruki. Da shvatim šta je NBA, šta su stvari na kojima moram da radim. Šansa u Šarlotu mi je pomogla da shvatim kako stoje stvari na terenu i kako treba da igram. To je za mene najvažniji dio, da shvatim gdje je moj igrački nivo. Za ova dva mjeseca sam naučio mnogo i pokušao sam da budem najbolja verzija sebe. Uopšteno bih rekao da je bila korisna sezona za mene", istakao je on.

Naglasio je da će sada imati dovoljno vremena da se odmori. Da radi na individualnim stvarima, ali i da se spremi za Olimpijske igre i nove nastupe za nacionalni tim. "Dužina sezone je drugačija, prošle sezone sam bio gotov sredinom juna, a uglavnom sam igrao i za reprezentaciju što mi nije dalo vremena da radim na individualnim stvarima. To je najveća razlika između Evrope i Amerike, to dodatno vrijeme leti u kome možete da se poboljšate", završio je iskusni plejmejker reprezentacije Srbije.

